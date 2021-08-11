Messi, PSG'yi seçmesinde etkili olan iki sebebi açıkladı

Paris Saint-Germain ile anlaşan Lionel Messi, Fransa'daki ilk basın toplantısını düzenledi.

PSG'nin yeni transferi Lionel Messi, kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi ile birlikte kameraların karşısına geçti ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Arjantinli yıldız, PSG'ye kupalar kazanmayı sürdürmek için geldiğini söyledi.

"Barcelona’dan ayrlmak çok zordu, ama burada olduğum için mutluyum. Paris Saint-Germain tüm kupaları kazanmaya hazır. Ben de bu yüzden PSG’deyim."

Hırsından bir şey kaybetmedi

“Şu anda tek arzum bir an önce yeni takım arkadaşlarımla çalışmaya başlamak. Kazanmayı hala ilk günkü kadar fazla istiyorum. Şampiyonlar kazanmayı sürdürmeyi amaçlıyorum.”

“Bu takım Şampiyonlar Ligi’ni kazanmaya zaten çok yaklaşmıştı. Ben de o kupayı yeniden kaldırabilmek için elimden geleni yapacağım. Paris bunu başarmak için ideal şehir.”

"Leonardo ve ekibi, Barcelona’dan açıklama gelir gelmez benimle temasa geçti. Fakat transfer süreci kolay geçmedi."

Neymar kararda etkili oldu

“Sahip olduğumuz kadroya bakmak beni heyecanlandırıyor. PSG ile hedeflerimiz birebir örtüşüyor. Umarım birlikte bu hedeflere ulaşabiliriz. Paris’i seçme sebeplerimden biri de Neymar’la birlikte oynamaktı.”

"Barcelona taraftarlarına her zaman minnettar kalacağım. Orası benim evim. Kazanmayı ne kadar istediğimi ve bu yüzden rekabetçi bir takıma geldiğimi anlayacaklardır."

"Eğer Barça’yla karşılaşırsak, taraftarlarla dolu Camp Nou’ya dönmek güzel olacak. Bir yandan da evimde farklı bir formayla sahaya çıkmak çok garip hissettirecek."

"Mbappe'nin mazereti kalmadı"

Mbappe konusundaki sorulara yanıt veren PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi, yıldız oyuncunun takımda kalacağına olan inancını dile getirdi.

“Mbappe, PSG’nin oyuncusu. Geçmişte rekabetçi bir takım istediğini söylemişti. Bundan daha rekabetçi bir takım yok. Artık ayrılmak için mazereti kalmadı."

FFP açıklaması

Yaz döneminde Hakimi, Ramos ve Donnarumma transferlerini gerçekleştiren PSG’nin, Messi’nin imzasıyla Finansal Fair Play’e takılıp takılmayacağı merak konusu olmuştu. Al-Khelaifi bu konuya da açıklık getirdi.

“İlk günden bu yana FFP’ye uyacağımızı söyledik. Sonuna kadar da sözümüzde duracağız. Messi burada olduğuna göre, transferi yapabilecek imkanımız var demektir.”

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