Messi PSG’ye, Ronaldo Lille’e

Lille’in savunma oyuncusu Jose Fonte, PSG’nin Messi hamlesine Ronaldo’yla cevap vermek istiyor.

Barcelona’dan ayrılan Lionel Messi’yi kadrosuna katan PSG, bu sezon hem Fransa’da hem de Avrupa’da tüm kupaların favorisi olarak gösteriliyor.

Geçen sezon sürpriz şekilde Ligue 1 şampiyonluğuna ulaşan Lille, PSG’yi tahtından indirip 2011’den bu yana ilk kez ligde zirveye çıkmıştı.

Ne söyledi?

talkSPORT’a konuşan Portekizli Jose Fonte, vatandaşı Cristiano Ronaldo’ya şakayla karışık mesajlar gönderip, Lille’e gelmesi için telkinde bulunduğunu söyledi.

Ancak Ronaldo'nun, Messi'yle La Liga’da girdiği müthiş rekabetin ardından ikinci raund için Fransa’ya gitmeye pek de niyeti yok gibi.

“Lionel Messi gibi bir oyuncunun Fransa Ligi’nde oynayacağını duymak harika. Bu çok heyecan verici.”

“Elbette PSG’nin rakibi olarak bizim için işler daha da zorlaşacak, ama meydan okumaya hazırız. Cristiano’ya her gün ‘Lille’e gel’ diye mesaj atıyorum. Bana sadece ‘ha ha ha’ diye cevap verdi.”

Messi, Neymar ve Mbappe ile futbol tarihinin belki de en iyi hücum hattını oluşturan PSG, geçen sezonun rövanşını almaya kararlı gözüküyor. Fakat Fonte’nin farklı planları var.

“Messi, Neymar, Mbappe üçlüsüne karşı maçı gol yemeden tamamladığımızı hayal etsenize. Bu bizi şu anda bulunduğumuz noktadan da yukarı taşır.”

Finansal Fair Play isyanı

Fonte’nin dikkat çektiği bir nokta ise, Messi transferinin Finansal Fair Play kurallarına rağmen nasıl gerçekleşebildiği.

“Başka bir konuya değinmek istiyorum. Fransa’da Finansal Fair Play kurallarının nasıl işlediğini anlayamıyorum.”

“Her kulüp harcamalar konusunda kısıtlanmış durumda. Fazla oyuncu alamıyor, yüksek maaşlar ödeyemiyorlar, ama PSG gelip kural falan dinlemeden transferleri yapıyor.”

PSG yönetimi, Messi’ye ödeyeceği maaşı, forma satışları ve kazanılacak başarılardan elde edilecek gelirlerle karşılamayı planlıyor.

"Şampiyonluk garanti değil"

Fonte’nin bu plana da bir itirazı var.

“Lionel Messi’nin Fransa Ligi’nde oynaması harika, ama işe bir de diğer yönden bakmak zorundasınız. Bu adil bir durum mu? Henüz kasanıza koymadığınız gelirlere güvenerek bunu yapabilir misiniz?”

“Lig şampiyonluğu garanti değil, henüz gerçekleşmemiş şeylere bel bağlıyorlar. Buna nasıl izin verilebiliyor? Lille bütçe düşürmek zorunda kaldı, bazı oyuncular maaşında indirime gitti.”

“PSG ise zaten dev bir maaş bütçesi varken, bir de büyük maaşlarla Donnarumma, Sergio Ramos, Wijnaldum gibi oyuncuları alıyor. Sinir bozucu olan bu.”

Milli oyuncular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’in de formasını giydiği Lille, bu sezon PSG ile ilk maçını 31 Ekim’de Parc des Princes’te oynayacak.

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