Sergio Agüero'dan itiraf: "Mafyanın en güçlüsü olmak için 10 bin dolar verdim"

Kalp ritminde yaşadığı sorundan ötürü sezon başında transfer olduğu Barcelona'ya veda eden ve kariyerini beklenenden erken noktalayan Sergio Agüero futbolu bırakmasının ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor.

Son olarak Katar'daki Dünya Kupası öncesinde Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni'nin teknik heyetine katılan Agüero, bilgisayar oyunu tutkusu için mini bir servet harcadığını söyledi.

Ne söylendi?

Yeraltı dünyasının patronunu oynamasını sağlayan Grand Mafia adlı bilgisayar oyunu için iki haftada 10 bin euro harcadığını aktaran Agüero, oyun tutkusunu gözler önüne serdi:

"Oyunda çok fazla saldırıya uğradım. Bir gün uyandığımda karakterimin gücü 3 milyondan 2 milyona düşmüştü.

"Bunu yapan sunucudaki en güçlü karakterdi. Karakterin sahibi olan kızla konuştuğumda beni kızdırdı ama karakterinin gücü 20 milyondu. Ona bir hafta sonra kendisini yeneceğimi söylediğimde, 'Ne yapacaksın? Beni yenmek için oyuna 10 bin dolar mı harcayacaksın?" diyerek dalga geçti.

"Ona hazır olduğumu ve onun için geleceğimi söyledim.

"Sonrasında yeni silahlar için çok para harcadım. Her gün ve her gün güçlendim. Bu noktada kartlarımdan biri bloke oldu ama ertesi gün daha fazla harcama yaptım ve en sonunda 1 numara oldum. Oyundaki biri nasıl bu kadar güçlendiğimi sordu ve ona paramın olduğunu söyledim. Paramın kaynağını merak ettiklerinde ise iş adamı olduğumu ve Dubai'de yaşadığım yalanını uydurdum.

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