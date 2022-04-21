Manchester United, Ajax teknik direktörü Erik ten Hag'la önümüzdeki yazdan başlayarak üç yıllığına anlaştı. Fakat Ten Hag, İngiltere yolculuğuna çıkmadan önce Ajax'la bir kupa daha kaldırmak istiyor.

Kırmızı Şeytanlar'ın geçici menajeri Ralf Rangnick sezon sonuna kadar görevde kalacak. 52 yaşındaki Ten Hag ise sezon sonunda takımın başına geçecek.

United'daki geleceğine yoğunlaşmadan önce Amsterdam'da sezonu iyi bitirmeyi hedefleyen Ten Hag, Ajax taraftarlarına şampiyonluk sözü verdi.

Ten Hag'ın Manchester United menajeri olarak ilk açıklaması

Kulübün resmi sitesine konuşan Hollandalı taktisyen kısa ve uzun vadeli hedeflerini şu sözlerle anlattı:

"Manchester United menajerliğine getirilmek büyük bir onur. Gelecek için büyük bir heyecan duyuyorum. United köklü bir tarihe ve ateşli taraftarlara sahip bir kulüp. Hakettikleri başarıyı getirecek bir takım oluşturmaya kararlıyım."

"Ajax'ta geçirdiğim muhteşem yılların ardından buradan ayrılmak zor olacak. Taraftarları temin ederim ki, Manchester United'a gitmeden önce sadece bu sezonu başarıyla tamamlamaya odaklandım."

Ten Hag'ın Ajax resmi sitesindeki açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

"Anlaşma resmileştiği için mutluyum. Şeffaflık önemli bir konu. Ama şu anda aklımda sadece geri kalan beş maçımız var. Ligi kazanıp, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı alarak veda etmek istiyorum. Ajax'ın ait olduğu yer orası."

Ten Hag'ın Ajax kariyeri

Aralık 2017'de Ajax'ın başına geçen Ten Hag, 2018/19 ve 2020/21 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşadı.

Hollanda ekibinin başında çıktığı 210 maçta 156 galibiyet alan Ten Hag, kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden biri olarak hatırlanacak.

Altı yıl boyunca Manchester United forması giyen ve şu anda Ajax'ta yönetici olarak görev yapan Edwin van der Sar, Ten Hag'ın ayrılığını şu sözlerle değerlendirdi:

"Dört buçuk yıl uzun bir süre, ama Erik'i takımda daha fazla tutmak isterdik. Dünyanın en büyük kulüplerinden birine ve muhteşem bir lige gidiyor."

"Erik'e Ajax'ta başardıkları için büyük bir teşekkür borçluyuz, ama henüz işimiz bitmedi. Sezon sonunda ayrılığı daha geniş çaplı bir şekilde değerlendireceğiz. Şimdilik önemli olan sezonun son bölümü ve lig şampiyonluğu."