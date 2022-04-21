"Teşekkürler Anfield" - Cristiano Ronaldo, Liverpool tribünlerinin jestini karşılıksız bırakmadı

Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, Anfield tribünlerinin büyük desteğine karşı duyduğu minnettarlığı dile getirdi.

Portekizli oyuncu, yeni doğan oğlunun vefatı nedeniyle Manchester United'ın Premeir Lig'de Liverpool'a konuk olduğu maçta forma giyememişti.

37 yaşındaki oyuncu ile partneri Georgina Rodriguez, Pazartesi günü yaptıkları üzücü açıklamayla ikiz bebeklerinden erkek olanın hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Liverpool taraftarları ise Ronaldo'nun forma numarasını temsilen maçın yedinci dakikasında tribünleri alkışlarla inletmiş ve Anfield'ın ünlü bestesi ‘You’ll Never Walk Alone - Asla Yalnız Yürümeyeceksin'i seslendirmişti.

Ronaldo ne söyledi?

Ronaldo sosyal medyada yaptığı paylaşımda duygularını şu mesajla ifade etti:

"Tek bir dünya... Tek bir spor... Tek bir aile... Teşekkürler, Anfield."

"Ailem ve ben saygı ve sevgi dolu bu anı asla unutmayacağız."

Ronaldo'nun ailesinden de teşekkür

Yıldız oyuncunun kızkardeşi Elma sosyal medyada, "Teşekkürler Liverpool. Bugün yaptıklarınızı asla unutmayacağız" mesajını paylaştı.

Ronaldo'nun kardeşlerinden Katia bunun "futbolun ötesine geçen" bir hareket olduğunu söylerken, Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, İncil'den bir pasaj paylaştı.

"Tüm kalbinizle Tanrı'ya güvenin, sadece kendi düşüncelerinize bel bağlamayın."

"Onun varlığını kabullenirseniz size yolu gösterecektir."

Manchester United duyurmuştu

Liverpool'un 4-0 galip geldiği karşılaşma öncesinde resmi siteden bir açıklama yayınlayan Manchester United kulübü, Ronaldo için yapılacak saygı gösterisine dair detayları paylaşmıştı.

"Manchester United ve Liverpool taraftarları bu akşam Anfield'da oynanacak maçta Cristiano Ronaldo'ya ve ailesine destek olmak için omuz omuza verecek."

"Maçın yedinci dakikasında; yeni doğan çocuklarının ölümünü duyuran Portekizli santrafor ve partneri Georgina'ya ithafen tribünler bir dakika boyunca alkış tutacak."

"Sosyal medyada futbol dünyasının dört bir yanından destek mesajları yağmaya devam ediyor. Hepimizin düşünceleri Ronaldo ailesiyle birlikte."

"United ve Liverpol arasında İngiliz futbolunun en büyük rekabeti bulunuyor, ancak iki takım arasında kökleri derine uzanan bir saygı var. Merseyside ekibinin taraftarlarınca önerilen bir dakikalık alkış bu saygıyı vurgulayacak."