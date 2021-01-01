Sergen Yalçın'dan çok özel bir başarı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, futbolculuğunda şampiyonluk yaşadığı kulüpte teknik direktör olarak şampiyon olan üçüncü Türk hoca oldu.

Süper Lig'de nefesleri kesen son hafta karşılaşmalarının ardından şampiyonluk ipini göğüsleyen takım Beşiktaş olurken, Sergen Yalçın da çok özel bir başarıya imza attı.

Beşiktaş altyapısından yetişen Yalçın, futbolcu olarak şampiyonluk elde ettiği takımla teknik direktör olarak da şampiyonluk kazanan üçüncü Türk hoca oldu.

Daha önce Fenerbahçe'nin 2010-2011 sezonu şampiyonluğuyla Aykut Kocaman'ın, Galatasaray'ın 2014-2015 sezonu şampiyonluğu ise Hamza Hamzaoğlu'nun yakaladığı bu başarıyı tekrarlayan Sergen Yalçın, bu iki isimden farklı olarak bunu altyapısından yetiştiği kulüple başaran ilk hoca olarak tarihe geçmeyi başardı.

Toplamda altıncı şampiyonluğu

Futbolculuk yıllarında üçü Beşiktaş ile ikisi Galatasaray ile olmak üzere beş şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın böylece teknik direktör olarak da şampiyonluk yaşayarak, mutlu son sayısını altıya yükseltti ve yaşadığı başarılara bir yenisini daha ekledi.

Futbolculuğu döneminde teknik direktörlüğünü de yapan Fatih Terim ve eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'na karşı mücadele ettiği sezonda şampiyonluğa ulaşan başarılı teknik adam, böylece 2013-2014 sezonunda Gaziantepspor'da başladığı teknik direktörlük kariyerinin de ilk kupasını elde etmiş oldu.

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