Açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın transfer gündemini ve yeni sezonunu değerlendirdi.

Geride bıraktığımız 2020-21 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, yeni sezona da iyi bir başlangıç yaptı.

Transfer döneminde Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier ile tekrar anlaşan siyah-beyazlılar; Alex Teixeria ve Michy Batshuayi gibi yıldızları da kadrosuna kattı.

Süper Lig'in ilk üç haftasında yedi puan toplayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, TRT Spor'un %100 Futbol isimli programına konuk oldu.

Rıdvan Yılmaz kiralanacak mı?

Umut Meraş'ı kadrosuna katan Beşiktaş'ta genç oyuncu Rıdvan Yılmaz'ın Adana Demirspor'a kiralanabileceği iddia edilmişti. Fakat Yalçın, bu iddiaları kesin bir dille reddetti:

"Rıdvan'ın kiralanacağı söylentileri nereden çıktı anlamadım. Biz hiç kimseye böyle bir şey demedik. Rıdvan ve Ersin bizim geleceğimiz. Biz kiralar mıyız bunları?"

"Ersin'i ve Rıdvan'ı 10 milyon euro getirirlerse veririz."

Stoper ve orta saha transferi

Kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'den kiralanan Montero'ya tekrar yeşil ışık yaktı:

"Montero'yu almaya çalışıyoruz. Üstüne bir de yabancı orta saha planımız var. 3-4 oyuncu üstünde çalışıyoruz."

"Ghezzal transferi tesadüftü"

Geçtiğimiz sezonun çok zor olduğunun altını çizen başarılı teknik adam, Ghezzal transferinin şans eseri gerçekleştiğini dile getirdi:

"Geçtiğimiz sezon yaptığımız transferlerden sonra iyi bir kadromuz vardı ama dar bir rotasyona sahiptik."

"Ghezzal transferi de tamamen tesadüf eseri gerçekleşmişti. Menajer arkadaşım oyuncuyu bana önerdi, ben de videolarını telefondan izledim."

"Sonra 'Nereden buldun?' dedim menajer arkadaşıma. Oyun zaten tesadüfler oyunu. O Rachid'in sonra neler yaptığını hepimiz gördük."

"Yurtdışından teklif alan oyuncularımız oldu"

Sergen Yalçın, transfer döneminde genç oyuncularına Avrupa'dan teklifler geldiğini de doğruladı:

"Transfer döneminin başında Ersin'e bir teklif olmuştu, aynı şekilde Larin'i de istediler."

"Güven Yalçın'a da İngiltere Championship'ten bir teklif vardı. Oyuncu gitmek istemedi biz de onayladık, sonuçta bizim oyuncumuz."

Yalçın'dan yabancı sınırı tepkisi

Maç sonu açıklamalarında da yabancı sınırlamasından memnun olmadığını dile getiren Yalçın, bu konudaki görüşlerini yineledi:

"6 tane yabancının kulübede oturması doğru mu? Oyuncu nasıl yetişir, nerede yetişir? Oyuncu yetiştirmek için 3 tane oynatmak mı gerekir?"

"Tesislere, oyuncuların okuluna, beslenmelerine bakalım. Oyuncu bana geldiğinde 2 sene oynayacak hale gelsin diye uğraşıyoruz. Bunların altyapıda olması gerekiyor."

"3 tane Türk oyuncu oynatmakla oyuncunun yetişeceğini mi düşünüyoruz? Sizce bu doğru mu?"

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