Üçüncü hafta karşılaşmaları sonrasında Premier Lig’de puan tablosunun son sırasında yer alan Arsenal, her gün yeni bir krizle karşılaşıyor.

Arsenal’de Mikel Arteta’nın geleceği belirsizliğini korurken İngiliz oyuncu Ainsley Maitland-Niles’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da gündem oldu.

Geride bıraktığımız 2020-21 sezonunun devre arasında West Brom’a kiralanan oyuncu, yeni sezonda Arsenal geri dönmüştü.

Mikel Arteta’nın planları arasında yer almayan 23 yaşındaki Maitland-Niles, yeni sezonda iki karşılaşmada süre aldı ve bunlarda da oyuna sonradan dahil oldu. Ancak görünüşe göre genç oyuncu kulüpteki rolünden ötürü hiç de memnun değil.

Neler söylendi?

Everton’ın satın alma opsiyonuyla Arsenal’den kiralamak istediği belirtiliyordu. Ancak Arsenal’in bu teklifi reddetmesi üzerine İngiliz oyuncu tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi:

“Tek dileğim istendiğim ve futbol oynayacağım bir yere gitmek.”

Maitland-Niles için bir ilk değil

İngiliz oyuncu, geçen sezon West Brom’a kiralandıktan kısa bir süre sonra da kulübü Arsenal’e bir taş atmıştı. 23 yaşındaki oyuncu; gelen teklifi kabul ettiğini, çünkü bunun yedek kulübesinde çürümekten daha iyi olduğunu dile getirmişti.

Ayrıca geçtiğimiz aylarda The Telegraph’a bir röportaj veren oyuncu, Arsenal’den “netlik” beklediğini söylemişti:

“Kulübün bana kesin kararını bildirmesini istiyorum, böylelikle ben de yoluma bakabilirim”

“Yeni bir takım bulmak veya antrenmanlara aynı şekilde devam etmek, sadece neler olacağına dair bir işaret istiyorum. Arsenal’in benimle ilgili nasıl planları var bunu bilmek istiyorum.”

“Eğer olmazsa Arsenal’e veda edeceğim, kulüpte uzun bir serüvenim oldu be bundan gurur duyuyorum.”

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