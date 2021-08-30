Başakşehir’in oynadığı oyunu topa tutan Junior Caiçara, kulüp tarafından kadro dışı bırakıldı.

Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaşayan Başakşehir, Okan Buruk ile yollarını ayırmış ve göreve Aykut Kocaman’ı getirmişti.

2019-20 sezonunda Süper Lig şampiyonu olan Başakşehir, bu birliktelikten de tam anlamıyla istediğini henüz alamadı.

Yeni sezonun ilk üç haftasında puan alamayan Başakşehir’de tecrübeli savunma oyuncusu Junior Caiçara, takımın oyun sistemini ve Aykut Kocaman’ı eleştirmesinin ardından kadro dışı kaldı.

“Önceden böyle oynamıyorduk”

Kayserispor mağlubiyetinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Caiçara, şunları söyledi:

“Son zamanlarda yalnızca savunma odaklı oynuyoruz ama biz önceden böyle bir takım değildik.”

“Savunma da önemlidir ama Başakşehir geçmişte böyle oynamıyordu, her rakibi eşit görüp saldırıyorduk. Bu bize şampiyonluk getirdi.”

Başakşehir’in açıklaması

İstanbul temsilcisi, yaptığı paylaşımla Caiçara’nın kadro dışı kaldığını şöyle duyurdu:

"Junior Caiçara, kendi sosyal medya hesabından yapmış olduğu kulüp etik ve disiplin talimatını ihlal edici paylaşımından dolayı para cezası almış ve süresiz kadro dışı bırakılmıştır."

KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME |



Futbolcumuz Junior Caiçara, kendi sosyal medya hesabından yapmış olduğu kulüp etik ve disiplin talimatını ihlal edici paylaşımından dolayı para cezası almış ve süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur. pic.twitter.com/LpsVycfQNp — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) August 30, 2021

Caiçara’dan özür

32 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, yaşanan olayların ardından sosyal medya hesabından bir özür metni paylaştı.

Gelişmelerden ötürü üzgün olduğunu dile getiren Caiçara, yaptığı paylaşımın yanlış olduğunu belirterek Başakşehir Futbol Kulübü’nden özür diledi.

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