Serdar Aziz, Lionel Messi'ye rakip mi olacak?

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi ile Rennes kulübü ilgileniyor.

Transfer döneminin kapanmasına çok uzun bir süre kalmadı ve piyasadaki hareketlilik devam ediyor.

Santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye sürpriz bir teklif geldi.

Fanatik gazetesinin haberine göre Fransa Ligue 1 ekibi Rennes, sarı-lacivertllerin stoperi Serdar Aziz'i renklerine bağlamak istiyor.

Haberde ayrıca savunmaya Min Jae Kim'i transfer eden Fenerbahçe'nin, Serdar Aziz'in ayrılmasına sıcak baktığı söyleniyor.

Öte yandan milli stoper de Avrupa'da forma giyme konusunda oldukça hevesli.

Serdar Aziz'in sözleşmesi ne zaman sona eriyor?

Tecrübeli stoperin, Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2022'de bitiyor.

Serdar'ı bedavaya kaybetme ihtimalini de düşünen yönetim, tecrübeli oyuncuyu bu sezon gönderip maddi bir gelir sağlamak isteyebilir.

Serdar Aziz'in Fenerbahçe kariyeri

2019 yılında Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz, sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 66 maça çıktı.

Tecrübeli stoper, söz konusu 66 mücadelede altı gol attı iki de asist yaptı.

Fenerbahçe'deki 66 maçın 60'ını Süper Lig'de oynayan Serdar, beş kez Ziraat Türkiye Kupası'nda, bir kez de UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda forma giydi.

Futbola Bursaspor altyapısında başlayan ve daha sonra A takıma çıkan Serdar, ardından 2016 yılında 4.50 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.

Milli savunmacı, Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisini eline aldı ve sarı-lacivertli formayı giydi.

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