Bundesliga'da sezonu ikinci sırada tamamlamayı garantileyen Dortmund'da gelecek sezon sportif direktörlük koltuğuna oturacak olan Sebastian Kehl Norveçli yıldız Erling Haaland'ın transferinde bu haftadan itibaren sıcak gelişmelerin yaşanacağını söyledi.

Sport 1'e konuşan Kehl, Haaland'ın kontratındaki serbest kalma bedelini doğruladı.

Ne söylendi?

"Haaland'ın sözleşmesiyle ilgili bilgi sahibiyim ve kulüp olarak çıkış maddesine saygı duyacağız.

"Son birkaç aydır bu konuyu netleştirmek için çalışıyoruz ama Mino Raiola'nın ölümüyle birlikte bu süreç maalesef biraz uzadı. Yine de Haaland'ın geleceğinin önümüzdeki hafta netleşeceğini düşünüyorum. Haaland Dortmund'dan ayrılmaya karar verirse bu benim için şaşırtıcı olmaz.

"Bununla beraber kadromuzu güçlendirme çalışmalarımız da sürüyor. Önümüzdeki hafta Karim Adeyemi ile yapacağımız görüşmelerde aşama kaydedeceğimize inanıyorum"

Bu sezon 28 gol attı

Haaland için verilen transfer yarışında genç oyuncunun babasının da bir dönem forma giydiği Manchester City'nin önde olduğu öne sürülse de golcü oyuncunun geleceği henüz netleşmiş değil.

Bu sezon takımı için tüm kulvarlarda 29 maça çıkan 21 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 28 gol atarken, takım arkadaşlarına da yedi kez gol pası vermişti.

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