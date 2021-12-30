Sebastian Giovinco'dan Lorenzo Insigne'ye 'MLS' uyarısı

Napoli'nin forveti Lorenzo Insigne, önümüzdeki yaz MLS'e katılacağına dair söylentilerin ardından eski Toronto FC yıldızı Sebastian Giovinco tarafından transfer uyarısı aldı.

2010 yılında ilk kez A takıma çıkan Insigne, tüm kariyerini Napoli'de geçirdi.

Bununla birlikte, İtalya'nın yaz aylarında ikinci Avrupa Şampiyonası şampiyonluğunu elde etmesine yardımcı olan 30 yaşındaki oyuncunun mevcut sözleşmesinin sona ermesine sadece altı ayı kaldı.

MLS ekibi Toronto'nun bedelsiz bir şekilde yıldız oyuncuyu transfer etmeye hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

Ne söylendi?

Giovinco, Serie A devi Juventus'tan ayrılma kararı aldı ve en iyi dönemindeyken MLS'te yeni bir mücadeleye girişti.

2015 ve 2019 yılları arasında Toronto ile büyük bir başarı elde etti.

Eski İtalya Millî Takım oyuncusu, bir MLS şampiyonluğu kazanırken MVP ödülünün de sahibi oldu. 83 gol atarak kulübün tüm zamanların en golcü oyuncusu haline geldi. Ancak Insigne'i, onun izinden gitmeden önce dikkatlice düşünmeye çağırdı.

Corriere dello Sport'akonuşan Giovinco, MLS ile ilgili şunları söyledi:

"Ne istediğinize bağlı. Şahsen ben insani düzeyde kendimi orada rahat hissettim ve hayatın kolay olduğu bir şehir buldum.

"Profesyonel olarak bakıldığında ise gözden kaybolmayı düşünmelisiniz. Millî takımı kaybettim, popülerliğimi kaybettim.

"Bu şeylerden vazgeçmeye hazırsanız, MLS herkese tavsiye ettiğim bir yer."

Ağustos ayında Al-Hilal'den ayrıldığından beri serbest oyuncu olan 34 yaşındaki futbolcu, Insigne'nin MLS'e gidebilme ihtimalini ise şöyle yorumladı:

"Toronto'da ne yaptıklarından gerçekten eminler.

"Ama bana garip geliyor çünkü o Napoli'nin kaptanı ve böyle bir şampiyonluk için savaşan bir takımdan vazgeçeceğini düşünmüyorum."

Insigne için masadaki teklif nedir?

Toronto'nun, 2021-22 sezonunun sonunda serbest oyuncu haline gelecek olan Insigne ile beş buçuk yıllık sözleşme teklif etmeye hazır olduğu söyleniyor.

MLS takımı, Napoli kaptanını yıllık 11 milyon euro maaşla en yüksek ücretli oyuncusu yapmak istiyor. Insgne'nin, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda hâl^3a çok değerli olmasına rağmen teklifi ciddi şekilde düşündüğüne inanılıyor.

Giovinco, sözlerine şöyle devam etti:

"2015'te geldiğimde bana gerçekte olmayan denizler ve dağlar vadedildiğini söyleyebilirim, ama ayrıntılara girmek istemiyorum.

"Her şeyden önce, seçimimden pişman değilim. Sonuç olarak, maçlardan daha fazla gol ve asistim var. Süreç iyi gitti fakat genel olarak bana pek yardımcı olmadı."

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