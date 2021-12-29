Manchester United'ın süperstarı Cristiano Ronaldo heykeline protesto: "Hindistanlılar siyah bayrak salladı"

Manchester United’ın süperstarı Cristiano Ronaldo, Old Trafford'dan 5.700 mil uzakta yeni bir altın heykelle onurlandırıldı.

36 yaşındaki Portekizli yıldızın, Hindistan'ın Goa kentindeki Calangute kasabasına heykeli dikilirken Hindistanlı gençlere futbol sevgisi aşılamak için böyle bir karar verildiği belirtildi.

Cristiano Ronaldo heykeline büyük bir ilgi olurken bazı kesimler tarafından ise heykel üzerinden çeşitli tartışmalar ortaya atıldı ve bir grup Hindistanlı, heykele yönelik siyah bayrak salladı.

Ne söylendi?

Times of India'ya göre, Ronaldo heykeli gelecek nesildeki futbolculara ilham vermek için inşa edildi.

Hindistan’da Goa Bakanı Michael Lobo, heykelin bazı görüntülerini twitter hesabından paylaşarak şunları yazdı:

"Gençlerimizin isteği üzerine futbol sevgisini herkese aşılamak için Ronaldo’nun heykelini diktik.

"Bu heykelin, gençlerimize ilham vereceğini ve daha başarılı futbolcular yetiştireceğimizi düşünüyorum.

“Heykeli yaparken açık alan olmasına özen gösterdik ve çevre düzenlemesini dikkate aldık. Yürüme yolunun daha güzel olması açısından böyle bir heykeli yapmak bizim için onurdur.”

For the love of football and at the request of our youth we put up Cristiano Ronaldo's statue in the park to inspire our youngsters to take football to greater heights. It was an honour to inaugurate the beautification of open space, landscaping, garden with foundation & walkway. pic.twitter.com/VU5uvlSlMT — Michael Lobo (@MichaelLobo76) December 28, 2021

"Hindistan'da ilk kez Cristiano Ronaldo heykeli dikiliyor. Bu, gençlerimize ilham vermekten başka bir şey değil.

"Futbolu başka bir seviyeye taşımak istiyorsanız, gençlere istedikleri şeyleri vermelisiniz. Onlar, heykelin yanında özçekimler yapacak, oynayacak ve ondan ilham alacaklar” dedi.

Hindistanlılar Ronaldo heykeline siyah bayrak salladı

Calangute seçim bölgesi forumu başkanı Premanand Divkar, Ronaldo heykelinin yerine yerel futbolcuların onurlandırılması gerektiğini söyledi.

Divkar, The Navhind Times'a şunları söyledi: "Uluslararası düzeyde futbol oynayarak Hindistan'a başarı getiren Bruno Coutinho ve Yolanda D'Souza gibi çok sayıda harika futbolcu var.

“Onların heykelleri neden dikilmedi? Onlar, bu şehrin çocukları. Kendi sporcularımız varken Portekizli bir futbolcunun heykeli neden dikildi.

"Heykel, halk arasında tartışmalara yol açtı ve bazı vatandaşlarımız siyah bayrak salladılar."

Goa’nın, geçmiş dönemde Portekiz'in kolonisi olmasından dolayı Cristiano Ronaldo heykeli üzerinden tartışmalar yaşandı ve bazı kesimler tarafından istenmedi.

Ancak Goa, son 60 yıldır bağımsız olarak yönetimini sürdürüyor.

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