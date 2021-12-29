Ousmane Dembele, Barcelona ile sözleşme yenilemekten vazgeçti

Önümüzdeki yaz kontratı sona erecek olan Ousmane Dembele ile Barcelona arasındaki müzakereler bir süredir devam ediyor.

Fransız oyuncunun Barcelona'da kalmak istediği ve bu nedenle Newcastle United'ın teklifini geri çevirdiği öne sürülmüş, teknik direktörlüğe getirilen Xavi ise Dembele'den övgüyle bahsetmişti.

Ancak tablonun daha önce çıkan haberlerde yansıtıldığı kadar toz pembe olmadığı ortaya çıktı.

İspanyol gazeteci Gerard Romero'nun haberine göre; yeni yıla kadar Dembele'ye imza attırmayı planlayan Barcelona oyuncudan umduğu cevabı alamadı.

İki taraf arasındaki görüşmelerin şimdilik sona erdiği ve sözleşme uzatma konusunda somut bir adım atılamadığı belirtiliyor.

Ferran Torres transferi işleri karıştırdı

AS gazetesi, görüşmelerin tıkanmasına maaş konusunda yaşanan anlaşmazlığın neden olduğunu iddia ediyor.

Finansal açıdan düzlüğe çıkmaya çalışan Barcelona, Dembele'den maaşında indirime gitmesini istiyor. Fransız oyuncunun ilk etapta bu isteğe olumlu yaklaştığı biliniyor.

Ancak Barcelona'nın 55 milyon euro'ya Ferran Torres'i transfer etmesi ve basında çıkan Erling Haaland dedikoduları Dembele'yi bir hayli mutsuz etti.

Kulübün kendisine imkanlar dahilindeki en iyi teklifi sunmadığını düşünen 24 yaşındaki oyuncu, Ocak ayından itibaren kendisiyle ilgilenen kulüplerle görüşmekte serbest olacak.

Liverpool, Manchester United ve Kingsley Coman ile henüz anlaşma sağlayamayan Bayern Münih, Dembele'nin durumunu yakından takip ediyor.

Dev bonservisle gelmişti

2017'de Dembele'yi transfer etmek için Dortmund'a 135 milyon euro ödeyen Barcelona, yetenekli kanat oyuncusunu sezon sonunda bedelsiz kaybederse büyük bir ekonomik darbe daha alacak.

Barcelona'ya geldiğinden bu yana sakatlık sorunları nedeniyle istikrar yakalamakta zorlanan Dembele, bu sezon da sadece sekiz maça çıkabildi.

Ligde beş, Şampiyonlar Ligi'nde ise üç maçta forma giyen Dembele iki asist yaptı, fakat gol sevinci yaşayamadı.

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