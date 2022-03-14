Saran Group'tan Süper Lig yayın hakları ihalesiyle ilgili açıklama

Spor Toto Süper Lig'in yayın haklarını önümüdeki sezondan itibaren hangi şirketin satın alacağı merakla bekleniyor.

Belirsizlikler hâlâ devam ederken Saran Group, diğer paketler için sözleşmenin imzalandığını duyurdu.

Söz konusu şirket, beş paket için anlaşma sağladı.

Ne söylendi?

Saran Group'tan pazartesi günü yapılan açıklamada konuyla ilgili şunlar söylendi:

"Bilindiği üzere, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 Yayın Hakları Sözleşmeleri’nin imzalanması için tarafımıza 14 Mart 2022 Pazartesi saat 17:00’ye kadar süre tanınmıştır.

"Saran Media Group olarak, bu sürenin dolmasını beklemeden ilgili sözleşmeleri 11 Mart 2022 Cuma günü imzalamış, teminat mektuplarıyla da birlikte, TFF’ye teslim etmiş bulunuyoruz.

"İhale sürecinde alternatif teklif olarak sunmuş olduğumuz SüperLig TV proje ve vizyonunun da halen kuvvetle arkasındayız. Türk futboluna ve tüm sporseverlere hayırlı olmasını dileriz."

Saran Group'un satın aldığı paketler neleri kapsıyor?

Söz konusu firmanın satın aldığı paketler ve içerikleri şu şekilde:

PAKET 1-B: Dördü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları.

PAKET 1-C: Dördü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları.

PAKET 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları.

PAKET 2: Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı.

PAKET 3: Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı.

TFF ne söylemişti?

Türkiye Futbol Federasyonu, geçen hafta yapılan açıklamada maçların yayın hakkı konusunda Digiurk ile anlaşma sağlanamadığını ve hakların Saran Group ve TRT'ye geçtiğini şu sözlerle duyurmuştu:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Yayın İhale Komisyonunun aldığı karar gereğince, Paket 4 kapsamında Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-D, Paket 1-E, Paket 1-F, Paket 2 ve Paket 3 için verilen süre sonunda Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (Digiturk) ile sözleşme imzalanması söz konusu olmamıştır.

"Bu kapsamda, 28.02.2022 tarihli kamuoyu açıklamamızda da duyurulduğu gibi, ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan yayın hakkı sözleşmesinin imzalanması için haklar, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. AŞ ve TRT'ye geçmiş bulunmaktadır."

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