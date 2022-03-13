2010 yılında Liverpool'u zorlu bir süreçten kurtaran İngiliz iş adamı Sir Martin Broughton, Roman Abramovich'e karşı yaptırımların ardından satılığa çıkarılan Chelsea için bir bir teklifte bulundu.

En az 10 ilgili taraf, Abramovich'in yaklaşan satışıyla yakından ilgilenirken bu süreç, Rus milyardere uygulanan yaptırımların ardından şu anda askıya alındı.

Tam da bu süreçte devreye giren Broughton, Chelsea’nin satın alma sürecine dahil olmak istiyor.

Ne oluyor?

Çocukluk döneminde Chelsea taraftarı olan Broughton, Mavilerin mevcut satın alma işlemlerinin olduğu dönemde iyi bir rol oynamaya çalışıyor.

GOAL bu konuyu doğrularken Broughton, sürece dahil olmaya çalışıyor.

Buna ek olarak Broughton, cuma günkü son ihaleden önce yarışa katılmak için yeterli parayı toplayıp toplayamayacağına dair endişeler olmasına rağmen, potansiyel destekçilerle kendi teklifini belirleme konusunda pazarlık yapıyor.

Broughton kimdir?

Eski bir British Airways Başkanı olan Broughton, 2010 yılında Liverpool'un Fenway Sports Group'a satışını organize etti.

Broughton; Tom Hicks ve George Gillett'in feci bir şekilde sonlanan mülkiyet sürelerine son vermesiyle tanınıyor.

2010 yılının nisan ayında Liverpool'un başkanı olarak atandı ve kulübün yeni sahiplerine satışını hızlandırmakla görevlendirildi.

Satın alma süreçleri tamamlandıktan sonra Tom Werner tarafından Başkan olarak seçildi.

FSG tarafından satın alınan Liverpool, şimdiki sahipleri altında Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'i kazanarak İngiliz futbolunun zirvesine geri döndü.

Broughton, Liverpool için kulübün en büyük borç vereni olan İskoçya Kraliyet Bankası ile anlaşarak Birleşik Krallık hükümetinin emriyle bir mülkiyet değişikliğine yardım eden kişi olarak göze çarpıyor.

Şu anda spor teknolojisi ve etkinlik yönetimi gibi alanlarda işletmeleri destekleyen Broughton, özel bir şirket olan Sports Investment Partners'a başkanlık ediyor.

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