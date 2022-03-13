Süper Lig'de ikincilik yarışını sürdüren Fenerbahçe deplasmanda oynadığı Alanyaspor karşılaşmasından 5-2'lik galibiyetle ayrılırken, mücadeleye genç yıldız adayı Arda Güler damga vurdu.

Skorun 2-2 olduğu 74. dakikada Mesut Özil'in yerine oyuna giren Arda, sahada kaldığı 16 dakikaya bir gol ve bir asist sığdırdı.

Önce 74. dakikada atağın yönünü sol kanada çevirdiği pozisyonda ceza sahası koşusunu yaparak takımını öne geçiren Arda, ardından duraklama bölümünde Mergim Berisha'ya harika bir derin top atarak bir de asist yaptı.

Fenerbahçe formasıyla ligde gol atan en genç oyuncu olan 17 yaşındaki oyuncu büyük bir alkış aldı.

İlk golünü attı

Bu sezon ligde oynadığı ilk maç olan Antalyaspor karşılaşmasında da dört dakika sahada kalarak bir asist yapan Arda, oynadığı hemen her maçta iz bırakmayı başardı.

1 - Arda Güler, @Fenerbahce formasıyla Süper Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu (17 yaş 16 gün). İstikbal. pic.twitter.com/6bZx28Zbb6 — OptaCan (@OptaCan) March 13, 2022

Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarına ilk 11'de başlayan ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, Slavia Prag deplasmanında da sonradan girerek etkili oldu.

Türk futbolunun önümüzdeki yıllardaki en önemli yıldızlarından biri olması beklenen Arda, takımını öne geçirdiği golün ardından gol sevincini formasındaki Fenerbahçe armasını öperek yaşadı.

💬 "Çok mutluyum, gururluyum. Bundan sonra atacağım gollerin devamını getirir inşallah. Taraftarımızın inanılmaz bir desteği var, abilerim de bana her zaman yardımcı oluyor, hepsine teşekkürler."



🟡🔵 Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in maç sonu açıklamaları. #beINSPORTS pic.twitter.com/S7airx7xWr — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 13, 2022

Öte yandan Mesut Özil'in de attığı penaltı golünün ardından sevincini o sırada yedek kulübesinde olan Arda'ya koşarak yaşaması dikkat çekti.

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