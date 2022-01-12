Barcelona, Manchester City’den transferi Ferran Torres’i kaydettirmek için farklı bir yola başvurdu.

Barcelona, Samuel Umtiti'yi 2026 yılına kadar daha düşük bir maaşla yeni bir sözleşmeye imza attıktan sonra Ferran Torres'i resmi olarak kaydettirebilir.

Barca, Aralık ayı sonunda Manchester City'den Torres'i 55 milyon € karşılığında bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu

Kulüp, daha sonra 21 yaşındaki oyuncuyu kaydettirmek için maaş yükünü daha fazla kesmeleri gerektiğini açıkladı ve Umtiti, Camp Nou'daki altı yıllık büyüsünü uzatmak için maaş kesintisini kabul ederek fedakarlık yaptı.

Barca, haberi resmi açıklamasıyla doğruladı:

"FC Barcelona A takım oyuncusu Samuel Umtiti, sözleşmesini 30 Haziran 2026'ya kadar uzatmak için bir anlaşmaya vardı. Fransız defans oyuncusu maaşının bir kısmını azaltıyor.

"FC Barcelona, istekliliği ve kulübe karşı gösterdiği sevgi için Samuel Umtiti'ye minnettarlığını kamuoyu önünde ifade etmek istiyor.

"Bu sözleşme uzatması sayesinde, FC Barcelona 'finansal fair play' kotasını artırabilecek ve böylece Ferran Torres'i İspanya Profesyonel Futbol Ligi'ne kaydedebilecek."

Torres ilk maçına ne zaman çıkacak?

Torres'in kaydı sorunsuz geçerse, önümüzdeki 10 gün içinde Barcelona'daki ilk maçına çıkabilir.

İspanyol milli futbolcu geçen hafta Covid-19 testi pozitif çıktı ve şu anda karantinada.

Torres, büyük olasılıkla 19 Ocak'ta Athletic Club'a karşı Barça'nın Kral Kupası son 16 turunda selamını alacak.

Umtiti'nin Barça kariyeri devam ediyor

Umtiti ilk olarak 2016 yılında Lyon'dan Barca'ya katıldı ve o zamandan beri kulübün yedi yerel kupa kazanmasına yardımcı oldu.

Son birkaç aydır gözden düşen Fransız oyuncunun ismi Fenerbahçe de dahil olmak üzere birçok kulüple anılmıştı.

Sezonun bu kısmına kadar sadece 1 kez sahaya çıksa da bundan sonra Umtiti, Xavi'nin planları arasında yer almaya çalışacak.

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