Arsenal 16 yaşındaki yıldız adayı Lino Da Cruz Sousa'yı transfer etti

Arsenal'ın teknik patronu Mikel Arteta, Ocak ayı transfer dönemindeki ilk hamlesini beklenmedik bir isimle yaptı.

Genç kadrosuyla dikkat çeken Arsenal, geleceğe yatırımını İngiliz futbolunun gelecek vaadeden isimleri arasında gösterilen Lino Da Cruz Sousa'yı transfer ederek sürdürdü.

West Bromwich altyapısında top koşturan 16 yaşındaki sol bek, yaşıtlarının iki grup üzerinde, U18 seviyesinde oynuyordu.

Brezilya ve İngiltere kökenlerine sahip olan genç oyuncu, U15 ve U16 kategorilerinde İngiltere milli takımının formasını giydi.

Dripling ustası

West Bromwich antrenörlerinden Peter Gilbert, Sousa'yı şu sözlerle tanımlamıştı:

"Lino atletik bir bek. Oyunu iyi okuyabiliyor ve harika bir sol ayağı var."

"16 yaşındaki oyuncuların tüm sezonu U18 seviyesinde geçirmesi sık olan bir durum değil, ama bu onun müthiş potansiyelini gösteriyor."

Football.London'ın haberine göre; Sousa transferi, Arsenal altyapısının başındaki Per Mertesacker'in sol bek pozisyonuna takviye yapılması yönündeki raporunun ardından gerçekleşti.

Asıl pozisyonu sol bek olan Sousa, orta sahanın solunda da oynayabiliyor. Top hakimiyeti ve dripling yeteneğiyle dikkat çeken Sousa ile birçok Premier Lig kulübünün ilgilendiği, ancak Arsenal'ın transferde rakiplerinin önüne geçtiği belirtildi.

Gözler Vlahovic'te

Arsenal'ın Ocak ayındaki hamleleri Sousa ile sınırlı kalacağa benzemiyor. Aubameyang'ın kadro dışı bırakılmasının ardından artan santrafor ihtiyacı, transfer gündeminde ilk maddeyi oluşturuyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Alexandre Lacazette ve Eddie Nketiah'ın takımdan ayrılma ihtimali de hücuma yapılacak takviyenin önemini bir kat daha arttırıyor.

Arsenal'ın adı uzun süredir Fiorentina'nın yükselen yıldızı Dusan Vlahovic ile anılıyor. Ancak Sırp golcüyle Tottenham, Manchester United ve Juventus da ilgileniyor.

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