Tottenham’ın İtalyan menajeri Antonio Conte, Daniel Levy ve Fabio Paratici’ye transfer taleplerini iletti

Antonio Conte, Pazartesi günü Tottenham başkanı Daniel Levy ve sportif direktör Fabio Paratici ile önemli bir görüşme yaptı.

Toplantının odak noktası, İtalyan menajerin mevcut kadroya ilişkin değerlendirmeleri ve transfer pazarında hangi alanların iyileştirilmesi gerektiğiydi. Geçen ay iki taraf arasında bir ilk görüşme yapıldı, ancak eski Inter teknik direktörünün değerlendirmelerini yapmak için daha fazla zaman istemesinin ardından başka bir görüşme daha planlandı.

Bugün düzenlediği basın toplantısında bir araya geldiği gazetecilere konuşan Conte, toplantının tüm taraflar için olumlu olduğunu doğruladı ve transfer hamleleriyle ilgili nihai kararların artık kulübe ait olduğunu kaydetti.

Conte, hangi bölgelere transfer istedi?

Her iki taraf da Tottenham'ın yeni bir forvet, sağ bek ve sol kanat ve bir stoper ile imzalaması gerektiği konusunda anlaştı. İtalyan teknik adam ayrıca Tanguy Ndombele'den memnun olmadığı için yeni bir orta saha oyuncusu ihtiyacını da yineledi; Fransız oyuncu, yakın zamanda Roma teknik direktörü Jose Mourinho ile olası bir hamle konusunda görüştü.

Tottenham'ın transfer adaylar arasında Wolves'tan Adama Traore, Milan'dan Frank Kessie ve Manchester United'dan Jessie Lingard yer alıyor. Conte, Ocak transfer penceresine yatırım yapmanın zorluğunu biliyor, ancak yine de en azından bazı takviyeler umuyor.

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