Brighton deplasmanında alınan 4-0'lık yenilgiyle gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalması kesinleşen Manchester United'da oyuncular gelecek sezon büyük bir maaş kesintisiyle karşı karşıya kalacak.

Geçici menajer Ralf Rangnick'in, "Tatilde gibi görünüyorlardı" diyerek eleştirdiği United oyuncuları ekonomik sorunlarla karşılaşacak.

İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan habere göre Manchester United kadrosunda yer alan oyunculara Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayacakları için yüzde 25'lik maaş kesintisi uygulanacak. Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun maaşı bu gelişmenin ardından haftada 450 bin eurodan haftada 340 bin euroya düşmüş olacak.

Şampiyonlar Ligi'ne gidememenin zararı

İspanyol kaleci David De Gea'nın maaşı 375 bin sterlinden 281 bin sterline düşerken, Manchester United kadrosunda yer alan oyuncuların bu gelişmelerin ardından bu duruma nasıl bir tepki verecekleri merakla bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalmanın kulübe getireceği mali zarar gözetilerek alınan bu kararın çok sayıda oyuncunun memnuniyetsizliğini beraberinde getirmesi bekleniyor.

Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde başlayan sezonu Ralf Rangnick yönetiminde tamamlayan ve gelecek sezon Hollandalı çalıştırıcı Erik ten Hag ile çalışacak olan Manchester United, ligde geride bıraktığı 37 maç sonunda 58 puan toplamış ve 35 maça çıkan Tottenham'ın dört puan gerisinde altıncı sırada yer almıştı.

United bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ise Atletico Madrid'e elenmişti.

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