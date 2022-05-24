Salernitana kümede kalınca Franck Ribery bisikletle sokakta marş söyledi
Franck Ribery, Salernitana bir puanla son anda ligde kalınca bisiklete binip sokakta marş söyledi.
Serie A'nın son haftasında Salernitana sahasında Udinese'ye 4-0 mağlup olmasına rağmen Cagliari'nin Venezia ile yenişememesiyle kümede kaldı.
Cagliari 30 puanla küme düşerken Salernitana 31 puanla Serie A'da yoluna devam etti.
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Franck Ribery ne yaptı?
39 yaşındaki Franck Ribery sezon başında iki yıllık Fiorentina macerasını sonlandırıp Salernitana'ya imza atmıştı.
Fransız oyuncu, takımının Serie A'da kalmasının ardından bir taraftarın bisikletine binip sokakta marş söyledi.
Franck Ribery'nin bu görüntüleri sosyal medyada oldukça konuşuldu.
Salernitana'da tanıdık isimler
Salernitana'da Franck Ribery'nin yanı sıra iki eski Süper Lig oyuncusu daha bulunuyor.
Konyaspor'un eski kalecisi Vid Belec ve Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle şans bulmakta zorlanan Perotti, Salernitana forması giyiyor.
Ribery bu sezon ne yaptı?
Sezon başında Salernitana'ya imza atan Ribery bu sezon İtalyan ekibinin formasıyla 23 maçta görev aldı ve 3 asist yaptı.
Salernitana geçen sezon Serie A'ya yükseldi. İlk sezonunda kümede kalmayı başardı.
Salernitana, İtalya'nın güney batısında Napoli'ye komşu ve 130 bin nüfuslu Salerno kentinin takımı.