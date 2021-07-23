Beşiktaş'ın eski yıldızı sakatlıklarının kariyerini çok olumsuz etkilediğini söyledi.

Brezilya Mili Takımı ile 2002 Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan ve bir dönem Türkiye'de Beşiktaş forması da giyen Kleberson, kariyerinin yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sekteye uğradığını söyledi. 42 yaşındaki futbol adamı, yaşadığı sakatlıkların Manchester United'da tutunmasına engel olduğunu belirtti.

Kleberson ne söyledi?

Türkiye'nin üçüncü olarak tamamladığı Dünya Kupası'nın ardından 2003 yazında Sir Alex Ferguson yönetimindeki Manchester United'a transfer olan Kleberson, burada forma rekabetine girdiği oyuncuların çok üst seviye isimler olduğunu söyledi:

"O zamanlar kulüpte harika kariyere sahip büyük oyuncular vardı. Ben ve Eric Djemba-Djemba gibi gençler Paul Scholes, Nicky Butt, Ryan Giggs ve Roy Keane ile rekabet etmek zorundaydık. Açık konuşmak gerekirse adil bir rekabet değildi çünkü bu adamlar orada büyümüşlerdi ve Premier Lig'de oynamayı çok iyi biliyorlardı.

"Ben ve Eric onları geçmeyi hayal ediyorduk ama çok iyilerdi. Bizi takımın geleceğinin bizler olduğunu söyleyerek motive etmeye çalışıyorlardı ama bizden çok daha iyi olduklarını görebiliyorduk.

"Beni geriye iten nedenlerden biri de yaşadığım sakatlıklardı. Sakatlıklar nedeniyle zaman kaybettim ve sonrasında toparlanmak her defasında yeniden zaman aldı."

Brezilya'da ikinci baharını yaşadı

Manchsester United'daki ilk sezonunda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 16 maça çıkabilen Kleberson, ikinci sezonunda ise 14 maçta şans bulmuştu. 2005-2006 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan orta saha oyuncusu ilk sezonunda bütün kulvarlarda toplam 46 maça çıkarken, ikinci sezonunda ise 21 karşılaşmada şans bulmuştu.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Brezilya'nın köklü takımlarından Flamengo'ya dönen ve kariyerinde yeniden yükselişe geçen Kleberson, ülkesi ile önce 2009'daki Konfederasyon Kupası'na, ardından da Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası'na katılmıştı. Kleberson futbol kariyerini 2016'da ABD'nin alt liglerinde noktaladı.

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