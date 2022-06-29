Liverpool'dan Bundesliga şampiyonuna katılan Senegalli forvet, kariyerinde yeni bir sayfa açmayı dört gözle bekliyor.

Bayern Münih, 17 numaralı formayı Sadio Mane'nin giyeceğini doğruladı.

Senegalli millî forvet, Premier Lig devinden 41 milyon euro karşılığında Bundesliga şampiyonuna katıldı.

Anfield'da altı verimli yıl geçiren Mane, 120 gol atarken Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonlukları yaşamıştı. Simdi Almanya'da 2025'e kadar sürecek bir sözleşme imzaladı ve kariyerinde heyecan verici yeni bir sayfa açmaya hazır.

Mane, Bayern Münih'te kaç numaralı formayı giyecek?

Bayern, yeni sezonda Mane'nin 17 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.

O formayı alma kararını açıklayan Mane, kulübün resmî internet sitesine şunları söyledi:

"FC Bayern'deki serbest forma numaralarından 17'yi seçtim. Takımım ve bu sayı ile birçok başarıyı kutlamayı hedefliyorum.

"Şimdi yeni takım arkadaşlarımla sezon hazırlıklarına çok yakında başlamayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum."

Mane'nin kadro numarası geçmişi

Mane, son dört yılını Liverpool'da 10 numara giyerek geçirdi. 2016'da Southampton'dan transfer olduğunda ise ilk olarak 19 numarayı almıştı.

Senegalli oyuncu, Soton ve Red Bull Salzburg'da ise 10 numaralı formayı sırtıne geçirmişti.

Kıdemli kariyeri Fransa'da Metz ile başladı ve orada 33 ve 21 numaralı formaları giydi.

Bayern Münih'te daha önce 17 numarayı kimler giydi?

Fransız orta saha oyuncusu Michael Cuisance'ın Venezia'ya gitmesinin ardından Bayern'de 17 numaralı forma boşa çıkmıştı.

Dünya Kupası galibi Jerome Boateng, bu yeri doldurmuştu. Boateng, bu formayı Hollandalı eski orta saha oyuncusu Mark van Bommel'den devralmıştı.