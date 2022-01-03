Sadio Mane'nin Senegal Milli Takımı'ndan arkadaşı Edouard Mendy: "Mane atılmalıydı"

Edouard Mendy, Senagal Milli Takımı’ndan arkadaşı Sadio Mane’nin Chelsea ile Liverpool arasında oynanan maçta kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledi.

Chelsea kalecisine göre, yakın arkadaşı olan Mane’nin henüz maçın ilk dakikalarında oyundan atılması gerekiyordu.

Chelsea - Liverpool maçının ardından tartışmaların odağındaki isim Sadio Mane’ydi ve birçok yayında, Senegalli oyuncunun henüz maçın ilk dakikalarında oyundan ihraç edilmesi gerektiği söylendi.

Ne oldu?

Liverpool forveti Mane, Chelsea’nin defans oyuncusu Cesar Azpilicueta ile girdiği bir hava topu mücadelesinde dirseğini kullanarak İspanyol oyuncuya sert bir harekette bulundu.

Bunun üzerine maçın hakemi Anthony Taylor, Mane’ye sarı kart gösterdi ve Chelseali futbolcular bu karara oldukça şaşırdı.

Mane’nin, milli takımdan arkadaşı Mendy RMC Sport’a şu açıklamayı yaptı:

“Sadio benim kardeşim. Onu çok seviyorum. Aynı milli takımda oynuyoruz ve bu benim için bir zevk. Onunla oynamak tabii ki çok güzel.

“Ancak, attığı dirseğin ardından kesinlikle sahada kalmaması gerekiyordu. Hakemin sarı yerine kırmızı kart vermesi lazımdı.

“Mane, sarı kart gördü ve daha sonra en kötü senaryo başımıza geldi. İlk golü ondan yedik. Bu çok üzücüydü.”

Senegal Milli Takımı’nın iki yıldızı, Kamerun’da düzenlenecek olan Afrika Kupası için beraber seyahat etti.

Maçın ardından gözü moraran Azpilicueta, Mane’nin kendisine dirsek attığını söyleyerek Senagalli oyuncunun kırmızı kart görmesi gerektiğini belirtti.

Bu arada Chelsea patronu Thomas Tuchel de Mane’nin kesinlikle kırmızı kart görmesi gerektiğinin altını çizerken VAR'ın, kararı kontrol etmemesinin inanılmaz bir hata olduğuna değindi.

Chelsea - Liverpool maçı nasıldı?

Mane, Trevoh Chalobah'ın hatasından yararlandı ve Mendy’i avlayarak Liverpool’u, Chelsea deplasmanında 1-0 öne geçirdi.

Ardından Mo Salah’ın golüyle 2-0 öne geçtiler, ancak Mateo Kovacic’in harika golüyle Chelsea farkı 1’e indirdi.

Maçta son sözü ise Chelsea adına Christian Pulisic söyledi ve mücadele 2-2 sonuçlandı.

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