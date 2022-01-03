Bayern Münih ve Liverpool'un istediği Ricardo Pepi, Dallas'tan Augsburg'a 18 milyon euro'ya transfer oldu

Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı’nın yıldız futbolcusu Ricardo Pepi, FC Dallas'tan 18 milyon euro karşılığında Augsburg ile sözleşme imzaladı.

Pepi, ilk olarak 2019'da Dallas ile sözleşme imzaladı ve gösterdiği başarılı performansla takımın en önemli oyuncularından birisi olmayı başardı.

18 yaşındaki oyuncu, yüksek potansiyeli sebebiyle Liverpool ve Bayern Münih de dahil olmak üzere dünya çapında büyük kulüplerin dikkatini çekti.

Dev takımların peşinde olmasına rağmen Pepi, Augsburg’un teklifini kabul etti.

Ne söylendi?

Pepi, pazartesi günü sağlık kontrolünden geçmesinin ardından Alman kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Genç futbolcu, Augsburg’a kulübünün resmi sitesine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“MLS’de geçirdiğim son sezondan sonra Avrupa'ya gelmek istiyordum. Bu benim hayalimdi. Augsburg ve Bundesliga’da genç bir oyuncu olarak en üst düzeyde çok sayıda antrenman ve maçlara çıkacağımı düşünüyorum.

“Gelişimim için mükemmel bir ortam olacağından hiçbir şüphem yok.

“Augsburg takımının yöneticileri bana her konuda yardım etmeye çalışıyor ve bu çok etkileyici. Buraya geldiğim ilk andan itibaren en iyi kararı verdiğimi düşündüm. Kendimi gayet iyi hissediyorum.

"Yeni takım arkadaşlarımla tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. En kısa süre içerisinde antrenmanlara başlayacağım."

Welcome to the red, green, and white, Ricardo Pepi! ❤️💚🤍 pic.twitter.com/RVJmDKOv2g — FC Augsburg (@FCA_World) January 3, 2022





Augsburg'un spor direktörü Stefan Reuter ise şunları ekledi: "Çok sayıda üst düzey takım Pepi’yi istedi, ancak o Augsburg’u seçti. Bu durumdan dolayı çok mutluyuz.

"Gelişmesi için ona net bir sportif bakış açısı sunduk ve onu ikna ettik.

"Augsburg'da gelişmeye devam edeceğine ve önümüzdeki yıllarda hep birlikte başarılar kazanacağımıza inanıyoruz."

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