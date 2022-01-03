Chelsea'den Roma'ya 34 milyon sterlin'e transfer olan Tammy Abraham trafik kazası geçirdi

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Chelsea'den Serie A takımı Roma’ya 34 milyon sterlin karşılığından transfer olan 24 yaşındaki oyuncu Tammy Abraham trafik kazası geçirdi.

İngiliz oyuncunun geçirdiği trafik kazasının ardından iyi olduğu belirtiliyor.

Ne oldu?

La Gazzetta dello Sport'a göre, İngiliz futbolcu seyir halindeyken küçük bir arabayla çarpıştı.

Kazanan ardından yara almayan Tammy Abraham, hemen arabadan inip çarpıştığı arabanın sürücüsünü kontrol etmeye koştu.

Romalı oyuncu, kazadan sonra çarpıştığı arabanın sürücüsünün durumunun iyi olduğunu görünce rahatladı.

Hastaneye gidilecek bir yaralanma olmadığına karar verildi ve olay yerinde polisin müdahale edeceği bir durum olmadığına karar verildi.

Abraham’ın çarpıştığı aracın sürücüsünün kadın olduğu öğrenilirken kazadan sonra hiçbir konuda anlaşmazlık çıkmadığı ve iki sürücünün dostane bir şekilde yollarına devam ettiği de belirtildi.

Tammy Abraham’ın ilk kazası değil

Abraham, 2017 yılında Bristol City'nin antrenman sahasının çıkışında kaza yaptıktan sonra ehliyetsiz olduğu anlaşılmıştı.

İngiliz futbolcunun, aracının sigortasız olduğu da tespit edilmişti. Bunun üzerine, o yıllarda İngiltere'de manşetleri süslemişti.

O dönemde Chelsea formasını giyen genç yıldız, karşı tarafın zararını finanse etmek için 66 sterlin ve 100 sterlinlik cezaları ödemek zorunda kalmıştı. İngiliz futbolcunun cebinden, toplamda 826 sterlin çıkmıştı.

Abraham, 2017 yılında yaptığı kazanın ardından ehliyet sınavına girip sürücü belgesini aldı.

Abraham'ın Roma performansı

İngiliz futbolcu, Roma’ya transfer olduğundan beri İtalyan taraftarların en sevdiği oyunculardan birisi olmayı başardı.

İtalya’da oynadığı 25 maçta 12 gol kaydeden Tammy Abraham 3 de asist katkısında bulundu.

İngiliz forvet, UEFA Konferans Ligi’nde en çok gol atan oyuncu konumunda bulunuyor.

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