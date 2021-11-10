Barcelona'nın genç ismi Riqui Puig, Xavi’nin kuralını ihlal etti

Xavi Hernandez, Barcelona’nın başına geçtikten sonra düzenlediği ilk basın toplantısında ‘disiplin’ vurgusu yapmış ve oyunculara yönelik taleplerinden bahsetmişti.

La Masia’dan yetişen ve yıllarca takımın kaptanlığını yapan Xavi, Barcelona’nın kültürüne ve değerlerine büyük önem veriyor. Bu doğrultuda futbolcuların saha içinde ve dışında kulübe layık bir şekilde hareket etmelerini istiyor.

Ne yaşandı?

Gazeteci Miguel Rico’nun haberine göre; Barça’nın gelecek vaadeden isimlerinden Riqui Puig, Xavi’nin profesyonellik çerçevesinde koyduğu kurallardan birini çoktan çiğnedi.

Pazartesi günü Barcelona sokaklarında elektrikli bir scooter ile dolaşırken görülen 22 yaşındaki oyuncu, ‘takım üyelerinin kendilerini fiziksel açıdan tehlikeye sokacak aktivitelerden kaçınması’ talimatına uymadı.

Yasak olmasına karşın scooter’a bir arkadaşıyla birlikte binen Riqui Puig trafik kurallarını da çiğnedi. Scooter’ı kaldırımda sürerek bir başka kuralı daha ihlal eden Puig, bu esnada bir yaya ile çarpışmaktan da son anda kurtuldu.

Xavi’nin takım ile ilk toplantısını yaptıktan sadece bir gün sonra yaşanan bu olay karşısında bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı merak konusu.

Koeman'la sorun yaşamıştı

Barcelona taraftarları, Koeman idaresinde istediği kadar forma şansı bulamayan Puig’in Xavi ile bir çıkış yakalamasını umut ediyor.

Hollandalı çalıştırıcının Puig’i yedek bırakmaktaki ısrarı Barcelona çevrelerinde büyük tartışma konusu olmuş, Koeman bir açıklamasında bu konuya değinerek formayı sadece hakeden oyunculara vereceğini söylemişti.

2018’de altyapıdan profesyonel takıma yükselen Puig, ilk sezonunda ağırlıklı olarak B takımda oynadı.İkinci sezonunda La Liga’da 11 maça çıkan genç oyuncu, geçen sezon ise ligde 14, Şampiyonlar Ligi’nde dört maçta görev yapmıştı.

Orta sahanın merkezinde görev yapan İspanyol oyuncu, bu sezon ligde altı maçta forma şansı bulurken, toplamda sadece 123 dakika sahada kalabildi.