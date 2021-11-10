Paris Saint-Germainkadın futbolcusu Aminata Diallo’nun, takım arkadaşına yapılan bir saldırının ardından gözaltına alındığını açıkladı.

Fransız oyuncu, son olarak 9 Kasım’da oynanan ve Real Madrid’i 4-0 mağlup ettikleri Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçında süre almıştı.

Diallo neden gözaltına alındı?

Fransa basınından L’Equipe’in haberine göre Diallo, takım arkadaşı Kheira Hamraoui’ye yapılan saldırıdan sonra tutuklandı.

Habere göre oyuncular, birlikte bir akşam yemeği yediler ve sonra dağıldılar. Diallo ve Hamraoui’nin yer aldığı araç, maskeli iki kişi tarafından durduruldu.

Saldırganlar Hamraoui’yi zor kullanarak araçtan dışarı aldılar ve demir sopalarla ayaklarından darp ettiler. Ardından oyuncu hastaneye kaldırıldı.

Geçen yaz Barcelona’dan transfer edilen Hamraoui, tedavisinin devam ettiği gerekçesiyle Real Madrid’le oynanan Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçının kadrosunda yer almamıştı.

PSG’nin açıklaması

Diallo’nun gözaltına alındığını açıklayan kulüp, yaşanan olayla ilgili resmî bir açıklama yayınladı:

“Paris Saint-Germain, takımın oyuncusu Kheira Hamraoui’ye yapılan saldırının ardından Aminata Diallo’nun polis tarafından gözaltına alındığını doğrulamaktadır.”

“Kulüp, işlenen suçu en sert şekilde kınamaktadır.”

“Olaydan bu yana kadın futbol takımımızın sağlığını korumak adına ek önlemler alınmıştır.”

“Paris Saint-Germain, olayın netleşmesi için Versay Polisi ile birlikte çalışmaktadır. Süreç kulübümüz tarafından yakından takip edilmektedir ve neler yapılacağına dair çalışmalarını sürdürmektedir.”