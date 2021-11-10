Pochettino: "Ligue 1, Premier Lig'den daha fiziksel"

Uzun bir süre Tottenham'ı çalıştıran ve Lodnra ekibini Şampiyonlar Ligi finaline çıkaran Mauricio Pochettino, 2021 yılının başında ise futbolculuğu döneminde formasını giydiği Paris Saint-Germain ile anlaşmıştı.

Arjantinli teknik adam, Ligue 1'de kaliteli bir futbol oynandığını belirtirken ligin İngilere Premier Ligi'ne kıyasla daha "fiziksel" olduğunu dile getirdi.

Neler söylendi?

Ligue 1’in resmî internet sitesine açıklamalarda bulunan Pochettino, şunları söyledi: "Benim izlenimim Ligue 1’in çok karmaşık bir lig olduğu yönünde, kalite de burada.”

“Bence burası, dünyanın en fiziksel ligi. İnanılmaz yetenekli oyuncular ve harika antrenörler de var.”

“Maçlara baktığınızda tüm takımların bir kalitesi olduğunu, her karşılaşmayı kazanma potansiyelleri olduğunu ve asla pes etmediklerini görüyorsunuz. Bence Ligue 1 çok çok iyi bir lig ve burada olduğumuz için çok mutluyuz.”

“Premier Lig’den daha iyi bir lig olduğunu söylemiyorum ama bence maçlara baktığımızda, burası Premier Lig’e kıyasla daha fazla fiziğe dayalı.”

PSG, sezona nasıl devam ediyor?

2021-22 sezonuna önemli transferlerle giren PSG, Ligue 1’de oynadığı 13 maçta 11 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı.

Şu anda 34 puanla lig sıralamasının zirvesinde olan Pochettino’nun öğrencileri, en yakın rahipleri Lens’in 10 puan önünde yer alıyor.