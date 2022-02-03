Milan'ın efsane oyuncusu Ruud Gullit, Avrupa futbolunun iki genç yıldızının geleceğini değerlendirdi.

Gullit sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağı öne sürülen vatandaşı Matthijs de Ligt'in Alman devi Bayern Münih'e transfer olması gerektiğini söyledi.

Erling Haaland'ın geleceğine de değinen Gullit, Norveçli santrfor için en doğru adresin Jürgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool olduğunu belirtti.

Ne söylendi?

Juventus ile sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek olan ve bu yaz kontratındaki 125 milyon euro'luk serbest kalma maddesi aktif hala gelecek olan De Ligt'ın Avrupa'nın en iyi stoperlerinden biri olduğunu belirten Gullit, Bild'e verdiği demeçte Hollandalı oyuncuyu Bayern Münih'e önerdi:

"Matthijs Juventus'ta çok şey öğrendi ve Bayern Münih için harika bir iş çıkartabilir.

"Haaland'ın geleceğini ise İngiltere'de görüyorum ama hangi takıma gideceğini bilmiyorum. Manchester United'a gitmek isteyeceğini sanmıyorum. Pep Guardiola sayesinde Manchester City'yi tercih etmesi için iyi olur ama en doğru seçeneğin Liverpool olacağına inanıyorum.

"Jürgen'in kulübe kattıkları inanılmaz. Her zaman başarıya aç. Haaland için İngiltere dışındaki tek seçenek Real Madrid olacak. Sadece üç takım onun transferi için yarışabilir"

Haaland baskı görüyor

Yaz transfer döneminde 75 milyon euro'ya serbest kalma maddesi aktif hale gelecek olan Haaland'ın adı son dönemde Barcelona ile de anılsa da Katalan ekibinin bu transferi karşılayacak maddi imkanları sağlaması zor görünüyor.

La Liga'ya olan hayranlığını her fırsatta dile getiren Haaland geçtiğimiz günlerde kulübünden transferine ilişkin bir karar vermesi için baskı gördüğünü açıklamıştı.

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