Galatasaray, gerek bu sezon gerekse önümüzdeki sezonun kadrosunu yapılandırmaya devam ediyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, bu doğrultuda eski oyuncunu Bafetimbi Gomis'i kadrosuna kattığını çarşamba günü açıkladı.

Dört sene sonra Galatasaray'a geri dönen tecrübeli golcü, Galatasaray'a şampiyon olmak için geldiğini vurguladı.

Ne söylendi?

TRT Spor'a konuşan Gomis, transferi ve geleceği ile alakalı şunları söyledi:

"Yeniden Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. Galatasaray'ı biliyorum ama şimdi yeni bir ekip, yeni arkadaşlar var. Çok çalışmak zorundayım. Bunu da biliyorum.

"Buraya şampiyonluk yaşamak için geldim. Bu sezon şampiyon olamayacağımızı biliyorum ama Galatasaray'ın alt lige düşmesi gibi bir durum da söz konusu olamaz.

"Buraya, önümüzdeki sezon şampiyon olmak için geldim. Çok yolculuk yaptım. Henüz hazır değilim. Umuyorum ki Kayserispor maçında takım arkadaşlarımın yanında olacağım.

"Galatasaray'da yer almak için paraya ihtiyacım yok. Buraya başarılı olmak için geldim."

Gomis, hangi maçta sahaya çıkabilir?

36 yaşındak golcü bir süredir idmanlara çıkmıyor ve hazır olmadığını da söyledi. Galatasaray, millî aranın ardından 6 Şubat Pazar günü Alanyaspor deplasmanına gidecek.

Gomis'in kadroda olması için henüz erken gibi görünüyor. Golcü oyuncu, en iyi ihtimalle 12 Şubat'taki Kayserispor maçında kadroda olabilir.

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