Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle başlayan Ukrayna işgaline dünya çapında birçok tepki gelirken, futbol dünyası da Rusya'ya yaptırımlarına devam ediyor.

FIFA ile UEFA arasında yapılan görüşmelerin ardından, ikinci bir karara dek Rus takımlarının tüm futbol müsabakalarından men edildiği açıklandı.

Kararın ardından ise "Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılabilecek mi?" sorusu akıllara geldi.

Süper Lig şampiyonunun durumu

Türkiye, hali hazırda UEFA ülkeler sıralamasında 13. sırada yer alırken Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkını elinde bulundurmuyor. Rusya ise UEFA ülkeler sıralamasında 10. sırada Türkiye'nin önünde bulunuyor.

Doğrudan katılım hakkı 10. sıradan itibaren başlıyor. Ancak Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın kendi liginde de katılım hakkı kazanması durumunda 11. sıradaki ülkenin şampiyonu turnuvaya grup aşamasında katılabiliyor.

Rus takımlarının gelecek sezon da UEFA turnuvalarından ihraç edilmesi durumunda Türkiye bir basamak yükselerek 12. sıraya yerleşmiş olacak. Bu da Süper Lig şampiyonunun doğrudan gruplara katılım hakkı için yeterli olmayacağı anlamına geliyor.

Öte yandan Rusya'nın ihraç kararından sonra Süper Lig şampiyonu 2 eleme oynamayacak. Eleme aşamasına play-off turundan başlayacak ve turu geçmesi durumunda gruplara katılarak Türkiye'yi temsil edebilecek.

Ne söylendi?

Rus takımlarının ne zamana kadar UEFA ve FIFA turnuvalarından ihraç edildiği ise bilinmezliğini koruyor. Yapılan resmi açıklamada ikinci bir karara kadar ifadesi yer alıyor.

"FIFA Konseyi ve UEFA Yönetim Kurulu tarafından alınan ilk kararlara ek olarak; FIFA ve UEFA bugün aldığı kararla hem milli takımlar, hem de kulüp düzeyinde tüm Rus takımlarını FIFA ve UEFA organizasyonlarından ikinci bir karara kadar men etmiştir.

"Bu karar, iki kurumun da acil konulardaki en yetkili birimleri olan FIFA Konseyi ve UEFA Yönetim Kurulu tarafından alınmıştır."

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