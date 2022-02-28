Barcelona'nın 19 yaşındaki İspanyol futbolcusu Pedri: "Aptal gibi görünmekten korktum"

Barcelona'nın harika çocuğu Pedri, takımının pazar günü oynadığı Athletic Bilbao maçında harika performansını rakip oyuncuya bir bacak arası atarak süsledi.

İspanyol oyuncu, bacak arasını denediği sırada başarılı olmayacağı konusunda korku duyduğunu da itiraf ediyor.

Aptal gibi görünme olasılığından dolayı biraz tedirgin olduğunu ifade eden Pedri, neyseki hareketini başarıyla sonuçlandırdı ve spot ışıklarını üzerinde tutu.

19 yaşındaki oyuncu, Barcelona taraftarına sunduğu gösteriyle takımının 4-0’lık galibiyetinde önemli bir rol oynadı.

Barcelona’da kendisini çok iyi hissettiğini söyleyen Pedri, topu ayağında tutmaktan da büyük bir keyif alıyor.

Ne söylendi?

Maçtan sonra Movistar'a konuşan genç, "Kişisel olarak kendimi gerçekten iyi hissediyorum, burada olduğum için çok mutluyum.

“Topun ayağımda olması hoşuma gidiyor ve sahadaki anlarımın keyfini çıkarıyorum.

“Attığım bacak arasının başarısız olacağını düşündüm ve aptal gibi görünmekten korktum.

"Ancak, çalımım işe yaradı. Bu benim için çok hoş bir an oldu" dedi.

"Dünyanın en iyisi"

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, genç hücum oyuncusunun performansından dolayı son derece memnundu ve futbolcusuna övgülerde bulunmayı ihmal etmedi.

Xavi; Barcelona'nın resmi internet sitesine konuştu ve 19 yaşındaki yetenekli oyuncusu hakkında şu ifadeleri kullandı:

”Sadece attığı bacak arasından dolayı değil, futbol anlayışı nedeniyle de onu tebrik ediyorum.

“Topu, bir şekilde ayağında tutabiliyor. Saha içerisinde duracağı yeri çok iyi biliyor ve çok iyi hareket ediyor.

"Pedri eşsiz bir yetenek. Yetenek açısından kendi yaş gurubunda dünyanın en iyisi."

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