Xavi'den Dembele'ye son uyarı: Ya sözleşme imzala, ya da çantanı hazırla

Ousmane Dembele'ye basın üzerinden bir mesaj gönderen Xavi, oyuncusuna Barcelona'yla sözleşme uzatmadğı takdirde ara transfer dönemi bitmeden satılacağını bildirdi.

2017'de Borussia Dortmund'dan 145 milyon euro'ya transfer edilen Dembele, dört buçuk yıldır Barcelona forması giyiyor. Ancak sözleşmesinin bitimine sadece altı ay kaldı.

Barça, 24 yaşındaki oyuncuyla anlaşma zemini oluşturabilmek için aylardır çabalıyor. Fakat Dembele'nin imzaya yanaşmaması, Barcelona'yı daha sert bir tavır almaya itti.

Ne söyledi?

Xavi, adı Chelsea ve Bayern Münih gibi Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle anılan Dembele'nin takımdan ayrılabileceğini söyledi.

"Mesaj açık. Ousmane Dembele yeni sözleşmeye imza atmazsa, Ocak ayında onu satmanın bir yolunu bulacağız. Başka çözüm yok."

"Şunu söyleyebilirim ki, bu kararı almak kolay değil. Sözleşme yenilemediği takdirde kulübün kararı kesin. Uzun süre bekledik, beş aydır görüşmeler devam ediyor. Ya imzalar, ya da bu işin çaresine bakarız."

"Ona karşı tamamen dürüst oldum, bu zor bir konu. Ya hep, ya hiç. Üzüntü duyuyoruz, ama kulübün menfaati her şeyden önce gelir."

Xavi, Dembele'nin menajerine tepkili

Dembele'nin menajeri Moussa Sissoko, Barcelona'nın karantinadan döndükten sonra oyuncusuna iyi davranmadığını öne sürerek tartışmayı alevlendirmişti.

"Herkes para hakkında konuşuyor, ama bizim için mesele sadece para değil."

"Covid'i atlatır atlatmaz, antrenman bile yapmadan nasıl oynayabilir ki?"

Sissoko'ya yanıt veren Xavi, Dembele'den asla mutsuz olduğu yönünde bir mesaj almadığını söyledi.

"Menajeri başka bir şey söylüyor, Dembele ise bana kalmak istediğini söylüyor. Anlayamıyorum."

Dembele'nin 2021/22 karnesi

Covid-19 nedeniyle iki maç kaçıran Dembele, sakatlığından dolayı ise 16 maçta forma giyemedi.

Barça'da geçirdiği süre boyunca sakatlıklardan yakasını kurtaramayan Dembele, yeni yıl öncesinde sahalara döndü, fakat eski formunu bulamadı.

2021/22'de 11 maça çıkan Dembele şu ana kadar sadece bir gol ve iki asist üretebildi.

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