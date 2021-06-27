Futbolda sarı ve kırmızı kart renklerini nereden alıyor?

Sarı veya kırmızı kart, 1970 Dünya Kupası'na kadar futbol karşılaşmalarında yoktu. Peki sarı ve kırmızı kart nereden geliyor?

Futbolda sarı kart, karşılaşmalarda kuraldışı davranan oyuncuya hakemin uyarı için gösterdiği renkken kırmızı kart ise bir oyuncunun saha içinde veya yedek kulübesinde karşı takıma, hakeme, taraftara yaptığı kural dışı hareketler için verilen bir ceza.

Bugün tüm futbol takipçileri hakemin ellerinden çıkan rengin sahada ne anlam ifade ettiğini biliyor.

Peki futbolda uyarı ve ceza için kullanılan bu kartlar renklerini nereden alıyor?

GoalPedia ile birlikte bir göz atalım.

Sarı ve kırmızı kartlar nasıl ortaya çıktı?

1970 Dünya Kupası’na kadar futbol karşılaşmalarında sarı veya kırmızı kart diye bir şey yoktu.

Hakemler futbolcuları sözlü olarak ikaz eder ve maç sonu ihtar listelerine yazarlardı.

Futbolcular sahada kural dışı bir hareket yaptıklarında hakemler bunu konunun muhatabı oyuncuya ya da takım kaptanına bildiriyorlardı.

Ardından da maç sonunda ihtar ve ihraç listelerine uyardıkları oyuncunun adını yazıyorlardı.

Ancak bir süre sonra uluslararası maç sayısı artmaya başladı. Hakemler ve futbolcular arasında dil sorunu gün yüzüne çıktı.

Bu yüzden hakemler ve oyuncular arasında birbirleriyle konuşmaya gerek kalmadan bu sorunu çözecek bir uygulama zorunlu hale geldi. Böylece sarı ve kırmızı kartlar devreye girdi.

Sarı ve kırmızı renkler nereden geliyor?

1966 Dünya Kupası, İngiltere ile Arjantin arasında oynanan yarı final maçından bir gün sonra bir İngiliz oyuncu gazetede ihtar alan oyuncular arasında adını görür ve şaşırır.

Çünkü ihtar aldığından maç esnasında haberi yoktur ve hemen durumu milli takım yetkililerine sorar. Milli takım yetkilileri hakem raporuna bakarak ihtarın doğru olduğunu söylerler.

Bunun üzerine İngiliz futbolcu dönemin FIFA Hakem Komitesi Başkanı'nı arayarak, maçta ihtar aldığını yeni öğrendiğini ve maç boyunca hakemin söylediklerini anlamadığını ifade eder.

Maçı yöneten hakem ise Alman Rudolf Kreitlein'dir ve Almanca'dan başka bir dil bilmemektedir.

FIFA Hakem Komitesi Başkanı İngiliz Ken Aston, bu konuşmadan sonra arabasına biner ve Wembley Stadı’na doğru hareket eder.

Daha sonra verdiği bir röportajında; Wembley Stadı’na giderken birçok kez trafik ışıklarına yakalandığını belirten Ken Aston, aklına sarı ve kırmızı kart fikrinin trafik ışıkları sayesinde geldiğini söylemiştir.

Böylece ilk olarak Meksika’da düzenlenen 1970 Dünya Kupası’ndan itibaren sarı ve kırmızı kartlar kullanılmaya başlanmıştır.

Daha fazlası