Ronaldo'nun annesinden Sporting'e teminat: Cristiano olmazsa Cristianinho olur!

Portekizli yıldızın annesi Dolores Aveiro, aileden birinin Sporting'de forma giyeceğine dair teminat veriyor.

Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, Manchester United'ın yıldızı emekli olmadan önce Sporting'e imza atmazsa torunu "Cristianinho" Ronaldo Jr'ın bunu yapacağını söyledi.

Aveiro, ölmeden önce bir aile üyesini yeşil-beyaz forma altında görmek isteyen koyu bir Sporting taraftarı.

Torununun babasından daha iyi olduğunu düşünen Aveiro bu hayalini gerçekleştirmek için gün bekliyor.

Cristiano Ronaldo'nun annesi ne söyledi?

ADN de Leao podcast'te konuşan Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro şu ifadeleri kullandı:

"Ronaldo, Sporting'e geri dönmeli, bana göre burada olurdu."

"Sporting'in maçlarını izlemeyi seviyor. Ona zaten söyledim: "Oğlum, ölmeden önce Sporting'e döndüğünü görmek istiyorum

'Bir bakalım...' dedi, ama o olmazsa bile Cristianinho olur!

O yaşında Ronaldo'dan daha iyi oynuyor. O zamanlar Ronaldo'nun bir antrenörü yoktu ama bugün Ronaldo oğlunun bir öğretmeni."

Ronaldo'nun Sporting ile bağlantısı

Ronaldo, Old Trafford'da boy göstermek için Portekiz'den ayrıldığından bu yana hayalinin gerçekleşmesi için annesi oldukça bekledi.

Bu yaz bu buluşmayı gerçekleştirmek istese de oğlu Manchester United'a dönerek farklı bir eve dönüşü tercih etti.

Cristianinho ne yapıyor?

Ronaldo'nun 11 yaşındaki en büyük oğlu futbolun gözdesi olmaya henüz hazır değil.

Yakın bir zamanda babasını kulüpten kulübe altyapılarda takip mi edecek yoksa Sporting ile kendi yolunu u seçecek buna karar verecek.

Aveiro, Cristianinho'nun Sporting'de oynayacağını taahhüt etse de Ronaldo Jr'ın başka planları olabilir.

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