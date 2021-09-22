Kamboçya prensi yeni bir PSG yaratmak istiyor

Eski Kamboçya kralı Norodom Sihanouk'un torunu Norodom Ravichak, Ligue 1'de yeni bir rüzgâr estirmek istiyor.

Kamboçya prensi Norodom Ravichak, bir röportajında Saint-Étienne'i satın almak istediğini doğruladı.

Al-Thani'nin 2011'de PSG'yi satın almasından bu yana Ligue 1'deki yabancı yatırımları önemli ölçüde arttı.

Bir Fransız kulübünü satın almak isteyen en son kraliyet üyesi ise Güneydoğu Asya ülkesinin eski kralı Norodom Sihanouk'un torunu, Kamboçya prensi Norodom Ravichak oldu. Ravichak, Saint-Étienne'i Fransız futbolunun zirvesine getirmek için satın almak istiyor.

Norodom Ravichak ne söyledi?

AS'ta yer alan habere göre; RFI'ya konuşan Ravichak, Ligue 1'deki düşünceleri hakkında şunları söyledi:

"Saint-Etienne'i satın almak için aday olduğum doğru. Bu kulübe finansal işlemler için gelmiyorum, uzun vadeli yatırım yapmak ve Saint Etienne ile gerçekten ilgilenmek istiyorum.

Saint Etienne'e önceki yıllardaki ihtişamını tekrar kazandırabilecek yeterli finansal kaynağı sağlayacağım."

Saint-Etienne şu anda ne durumda?

PSG'den daha fazla şampiyonluğa sahip Ligue 1'in köklü kulübü Saint-Etienne son zamanlarda düşük bir performansla seyrediyor.

Bu sene ligdeki ilk 5 maçından galip gelemeyen Fransız ekibi, 19. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz sezonu ise 46 puanla 11. sırada tamamladılar.

Ravichak'ın olası gelişi, Saint-Etienne'i Fransız futbolunda rekabetçi seviyelere taşıyacaktır.

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