Ronaldo'dan Coca Cola'ya 3,5 milyar dolar'lık darbe!

Efsane oyuncunun basın toplantısı sırasında Coca Cola şişesini masadan kaldırması, dünyaca ünlü şirkete büyük bir darbe vurdu.

EURO 2020'nin ilk maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup eden Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo attığı gollerle Michel Platini'nin rekorunu kırarak Avrupa Şampiyonası tarihinin en golcü oyuncusu olurken, bu maç öncesinde basın toplantısında Coca Cala şişesini masadan kaldırması dünya genelinde büyük yankı uyandırmıştı.

Ronaldo'nun bu davranışı EURO 2020'nin sponsorlarından Coca Cola'yı büyük bir zarara uğratırken, dünyaca ünlü şirketin hisse fiyatlarında düşüş meydana geldi.

Coca Cola'nın hisseleri 56.16 dolardan, 55.22 dolara düşerken, yüzde 1.6'lık bu düşüş şirketin değerini 242.14 milyar dolardan, 238.65 milyar dolara düşürdü.

UEFA Coca Cola'yı savundu

Öte yandan yıldız oyuncunun bu davranışının ardından konuya kayıtsız kalmayan UEFA da bir açıklama yaptı. Sponsor desteğinin futbol için olmazsa olmaz olduğu belirtilen açıklamada, Coca Cola'nın futbola yaptığı yatırımların bu sporun daha çok insana ulaşmasına sunduğu katkının önemine vurgu yapıldı.

Coca Cola da Ronaldo'nun bu davranışının ardından bir açıklama yaparken, basın toplantısına katılan isimlere Coca Cola ve Coca Cola Zero'nun yanı sıra şişe su seçeneğinin de sunulduğu belirtildi.

Avrupa Şampiyonası'nın son şampiyonu Portekiz'in bu turnuvada da en büyük gol umudu olan Ronaldo'nun turnuva sonrasında Juventus'tan ayrılabileceği öne sürülüyor.

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