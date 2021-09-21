Sergen Yalçın, A Millî Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz'un kendisi hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Süper Lig'in altıncı haftasında Adana Demirspor'u ağırlayan Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği maçta skor üstünlüğünü koruyamadı ve taraflar puanları paylaştı.

Karşılaşmada mavi-lacivertlilerin golcüsü Mario Balotelli ile bir gerginlik yaşayan Yalçın, karşılaşmanın ardından A Millî Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz'un kendisi hakkındaki yorumlarına yanıt verdi.

"Önce saçmaladı, sonra toparlamaya çalıştı"

Yalçın, Beşiktaş'tan eski takım arkadaşı Kuntz'un sözlerine dair şunları söyledi:

"Kuntz benimle ilgili bir şeyler söyledi, önce saçmaladı, sonra toparlamaya çalıştı."

"Bir şey söylemek isterse direkt söylesin, kıvırtmaya gerek yok."

Sergen Yalçın'dan Stefan Kuntz açıklaması 😳 pic.twitter.com/6sqr4wI6BL — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) September 21, 2021

Kuntz neler demişti?

Kuntz, Türkiye Millî Takımı'yla resmî sözleşmeye imza attığı törende Sergen Yalçın'a ve Beşiktaş'tan eski takım arkadaşlarına dair şunları söylemişti:

"O zamanki kaptanım Rıza Çalımbay, Şifo Mehmet. Onları hatırlıyorum. Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak gördüğümde kahkaha attım. Teknik direktör olmasına, şampiyon olmasına saygı duyuyorum. Alpay Özalan da siyasete atılmış.”

“Sergen'e neden güldüm? Çünkü Sergen'in en üst değerlerinden birinin disiplin olduğunu duydum. Hayatımda oynadığım en iyi orta saha oyuncularından biri Sergen'di ama o zamanlar disiplin onun için en önemli şey değildi...”

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