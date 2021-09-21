Mario Balotelli, Sergen Yalçın'ın eleştirisini unutmadı

Beşiktaş karşısında iki gol kaydeden Mario Balotelli, yıllar önce kendisini eleştiren Sergen Yalçın'a göndermede bulundu.

Süper Lig'in altıncı haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olan Adana Demirspor, 3-0 geriye düştüğü maçtan bir puan çıkarmayı bildi.

Mavi-lacivertlilerin ilk golünü 60. dakikada serbest vuruştan Vargas kaydederken 79. ve 90+7. dakikada Mario Balotelli sahneye çıktı.

İtalyan golcü, ilk golünden sonra Sergen Yalçın'a dönerek kafasını gösterdi ve başarılı teknik adamın yıllar önce kendisine yaptığı eleştiriye göndermede bulundu. Ayrıca Balotelli, karşılaşmanın ardından da yedek kulübesine doğru bir şeyler söylemiş ve ardından terkar bir gerginlik yaşanmıştı

Sergen Yalçın neler demişti?

Roberto Mancini'nin Manchester City'yi çalıştırdığı dönemde İngiliz ekibinde forma giyiyordu. City'nin sezon öncesi hazırlık kampında LA Galaxy ile oynanan maçta Balotelli, rakip kaleciyle karşı karşıya kaldığı bir pozisyonda golü topuğuyla atmayı denemişti ve bu pozisyonda Mancini'yi bir hayli sinirlendirmişti.

O dönemde televizyonda futbol yorumculuğu yapan Sergen Yalçın ise İtalyan golcünün davranışını "saygısızca" bulduğunu belirtirken şunları söylemişti:

"Bu çocuğun beyni yok!"

"Laubali bir vuruş yapabilirsin, futbolun içinde bu vardır."

"Ama bu yaptığı hareket, rakibe bir saygısızlıktır ve oyuncunun kendi karakterini yansıtır."

"Mancini oyundan almakla iyi yaptı, ben olsam kovardım!"

"Balotelli'yi istemedim!"

Ayrıca İtalyan golcü geçtiğimiz sene Beşiktaş'ın transfer gündemindeydi ve Yalçın, oyuncuyu veto ettiğini açıklamıştı:

"Mario Balotelli'yi ben istemedim. Beşiktaş'a santrfor alıyorsun ve bu bölge en önemli yer, kafada soru işaretleri oluşmamalı. 3-4 senedir çok oynamadı, sakatlığı yok, kaliteli ama uygun görmedim."

Sergen Yalçın'dan cevap

Başarılı teknik direktör, karşılaşmanın ardından yaşanan olayı şöyle değerlendirdi:

"Bir futbolcunun rakip teknik direktöre hareket yaptığını ilk defa gördüm."

"Balotelli benim muhattabım değil, neden böyle bir hareket yaptığını anlamadım. Herhalde geçen sezon bize gelemedi diye, Seviyesini belli etmiş oldu."

Sergen Yalçın'dan Mario Balotelli'ye cevap 👇🏻 pic.twitter.com/ReBhjwdia2 — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) September 21, 2021

Balotelli'nin maç sonu paylaşımı

İtalyan oyuncu, karşılaşmanın ardından Instagram hesabından bir hikaye paylaştı ve şunları söyledi:

"Bizim beynimiz var ve daha da önemlisi büyük bir yüreğimiz var. Bundan gurur duyuyoruz."

Adana Demirspor Başkanı'ndan açıklama

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Sergen Yalçın - Mario Balotelli ikilisi arasında yaşanan gerilimi şöyle değerlendirdi:

"Keşke yaşanmasaydı. Sergen'in daha önce yaptığı açıklamada doğru değildi, Balotelli'nin hareketi de. Ona deli diyorlar sürekli. Bir deliye deli denmez. Birileri Balotelli'yi doldurmuş belli ki."

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