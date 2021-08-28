Ronaldo gitti, genç yıldız geri geldi

Cristiano Ronaldo’yu kaybeden Juventus, hücum hattını eski oyuncusuyla takviye etti.

Goal’ün edindiği bilgiye göre; İtalyan ekibi, Moise Kean’in transferi için Everton ile anlaşma sağladı.

Juventus, geçmişte Kean ile çalışan teknik direktör Massimiliano Allegri’nin transfere onay vermesiyle harekete geçmişti.

Ronaldo’nun Manchester United’a satılmasıyla gol yollarında ciddi bir boşluk meydana geldi. Juventus bu açığı yakından tanıdığı bir isimle kapatmayı tercih etti.

Anlaşma şartları

Kean’i 24 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla iki yıllığına kiralayan Juventus, belirlenen şartların sağlanması halinde 2023’te oyuncunun bonservisini alacak.

Henüz 21 yaşında olmasına rağmen üst seviyede önemli tecrübesi bulunan Kean, gelecek için de önemli bir yatırım olarak görülüyor.

Geçen sezon kiralık olarak Paris Saint-Germain forması giyen Kean, Ligue 1’de 26 maçta 13 gol kaydetmişti.

Kulübe yabancı değil

Bu Kean’in ikinci Juventus macerası olacak. Juventus altyapısına 2011’de katılan İtalyan golcü, basamakları tırmanarak A takıma kadar yükselmişti. Ancak A takımda fazla forma şansı bulamayan Kean, önce Verona’ya kiralandı, ardından 2019 yılında 27,5 milyon euro bonservisle Everton’ın yolunu tuttu.

Kean, Juventus formasıyla çıktığı 21 maçta sekiz gol kaydetmişti.

Başka hangi isimler konuşuldu?

Juventus’un listesindeki bir diğer oyuncu, PSG forması giyen Mauro Icardi’ydi. Fakat Juve, PSG ile şartlarda anlaşmakta zorlanınca Arjantinli oyuncunun transferinden vazgeçti.

Real Madrid’in Kylian Mbappe’yi transfer etmesi halinde Eden Hazard’ın Juventus’a gidebileceği yönünde söylentiler de çıkmıştı. Ancak Mbappe transferinin çıkmaza girmesiyle Hazard konusu açılmadan kapanmış oldu.

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