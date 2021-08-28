Arsenal taraftarlarından tarihe geçecek protesto

Londra ekibinin taraftarları, Manchester City'nin golünü kutladı.

Eğer Arsenal taraftarı iseniz, şu sıralar hayat size inanılmaz derecede acı veriyor olabilir.

Fakat insan bazen, acı çekerken de gülüp eğlenebilir, hatta bunu protesto aracı olarak bile zaman zaman kullanır.

İşte, Arsenal taraftarları da Etihad'da tam olarak bunu yaptı.

Neler oldu?

Premier Lig'in 3. haftasının açılış maçında Arsenal, Manchester City deplasmanındaydı.

Maça henüz soyunma odasından gol yiyerek başlayan ve 7. dakikada İlkay Gündoğan ile geriye düşen Londra ekibi, 12. dakikada Ferran Torres'in golüne de erken olamadı ve Etihad'da erken havlu attı.

35'te Granit Xhaka kırmızı kart ile oyundan atılınca kâbus başladı. 43'te Gabriel Jesus, ilk yarının skorunu 3-0 olarak belirledi.

Manchester City, ikinci yarının da henüz başında, 53. dakikada Rodri ile farkı dörde çıkarında ortaya ilginç görüntüler de çıktı.

İngiliz rejisi, Rodri'nin golünden sonra misafir tribününü gösterdiğinde Arsenalli taraftarlar seviniyordu. Evet, inanılmaz ama gerçek.

Artık söyleyecek pek bir şey bulamayan Arsenalliler, çareyi protesto sevinci yapmakta buldu.

Karşılaşma ise Ferran Torres'in 84. dakikada attığı golle Manchester City'nin 5-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Arsenal ne durumda?

Premier Lig'e üçte sıfır ile başlayan Arsenal, tarihinin en kötü sezon başlangıcından birini yaptı ve ligin dibine demir attı.

3. hafta karşılaşmasında Manchester City'ye konuk olan Londra ekibi, yine korkunç bir oyunla mağlup oldu.

Mikel Arteta'nın gönderilmesi gündemde ve bu oldukça normal.

Belki de milli aranın ardından takımın toparlanması için biraz daha süre verilebilir. Arsenal'de şu anda her şey muamma. Gerçek olan tek şey, takımın berbat bir durumda olduğu.

Londra ekibi, milli aranın ardından Norwich City'yi konuk edecek.

O maça kadar çok şey yaşanabileceği ise aşikâr.

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