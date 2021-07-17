Ronaldo Barcelona'ya nasıl imza attı?

Katalan devinin başkan yardımcısı Joan Gaspart, Ronaldo için üç gün uyumadığını ancak Miami'den bavulunda yıldız ismin kontratıyla döndüğünü söyledi.

Birçok futbol otoritesine göre futbol tarihinin en yetenekli golcüsü olan Ronaldo'nun Avrupa'daki ilk büyük transferini yaparak, Barcelona'ya transfer olmasının üzerinden 25 yıl geçerken, dönemin Barcelona Başkan Yardımcısı Joan Gaspart, Brezilyalı efsanenin Katalan ekibine transferi sürecindeki bilinmeyenleri anlattı.

Gaspart ne söyledi?

Johan Cruyff döneminin ardından Bobby Robson ile beyaz bir sayfa açan Barcelona'nın Ronaldo'nun transferinde kendisini görevlendirdiğini ve bu anlaşma için oldukça zor bir mesai harcadığını belirten Gaspart, İspanyol basınından Sport'a yaptığı açıklamada transfer sürecinin aksiyon filmlerini aratmadığını ve hayatının sonuna dek unutamayacağı anlar yaşadığını söyledi:

"Ronaldo PSV'de devam etmek istemediğini ve Dick Advocaat ile artık çalışmayacağını açık bir şekilde ifade etmişti. Barcelona'da oynamak istiyordu ve bunu gizlememesi bizim elimizi güçlendirdi ama oyuncunu İtalyan takımı Inter de istiyordu.

"Ronaldo o dönem 1996 Atlanta Olimpiyatları için takımının Miami'deki kampındaydı. Brezilya ekibinin başında bulunan Americo Faria bir türlü Ronaldo'yu sağlık kontrolünden geçirmemize izin vermiyordu ve transferi gerçekleştirmek için süremiz gittikçe azalıyordu.

"Buna rağmen oyuncuyla anlaştık ve Brezilya heyetinin olumsuz tavrına rağmen bu transferi açıkladık. Bu süreçte üç uyumadığımız ve çok az yemek yediğim için kilo verdiğimi hatırlıyorum. Miami'den döndüğümde bavulumda Ronaldo'nun kontratı ve bir şişe uyku ilacı vardı"

Rüzgar gibi geçti

Barcelona'da bir sezon top koşturan ve ardından kendisini bir önceki yıl da isteyen Inter'e transfer olan Ronaldo, Katalan devindeki tek sezonunda futbol tarihinin en unutulmaz performanslarından birine imza atmıştı. Barcelona için 44 maça çıkan ve 39 gol atan Ronaldo, Kupa Galipleri Kupası, Copa del Rey ve İspanya Süper Kupası'nda şampiyonluklar yaşamıştı.

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