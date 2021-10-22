Tammy Abraham, Roma taraftarları ile tartıştı

İngiliz golcü, maçın ardından tepkilerini dile getiren AS Roma taraftarları ile bir gerginlik yaşadı.

Jose Mourinho, perşembe gecesi kariyerinin en zor gecelerinden birini yaşadı ve kuşkusuz bu 90 dakikayı unutmak isteyecek.

UEFA Konferans Ligi'nde Bodo Glimt'ten 6 yiyen AS Roma'da oyuncular da kötü bir gece geçirdi.

Özellikle Serie A takımının forveti Tammy Abraham, karşılaşmanın ardından sinirlerine pek hakim olamıyor gibiydi.

AS Roma's traveling fans confronted the players after the 6-1 defeat vs Bodo tonight. Immense game for the hosts. #ASRoma pic.twitter.com/dFqRB5nJVX — Emanuel Roşu (@Emishor) October 21, 2021

Neler oldu?

C Grubu 3. maçında Bodo Glimt'e konuk olan AS Roma'da Jose Mourinho, hafta sonu oynanacak Napoli maçını da düşünerek Norveç'te sahaya rotasyonlu bir kadro sürdü.

İdeal ilk 11'de yer alan Cristante, Pellegrini, Veretouy, Abraham gibi isimler yedeker arasındaydı ve oyuna ikinci yarı dahil oldular.

Karşılaşmayı 6-1 kazanan Bodo Glimt, maçın ardından bu zaferi kutlarken AS Roma oyuncularını bir telaş sardı. Çünkü bu durumu açıklamak zorunda oldukları bir deplasman tribünü vardı.

Maçın ardından taraftarlarının yanına giden oyuncular, onlardan özür diledi. Konuşmayı yapan ise Lorenzo Pellegrini'ydi. Taraftarlar, formayı hediye etmek isteyen Pellegrini'nin bu teklifin reddetti ve formayı kabul etmedi.

Bu esnada Tammy Abraham, bir köşede bazı AS Roma taraftarları ile bir tartışma yaşadı ve takım arkadaşları, onu sakinleştirmek için uğraştı.

Yaşanan gerginliğin ardındna futbolcular soyunma odasına gitti.

Jose Mourinho ne söyledi?

Portekizli teknik direktör, hayal kırıklıkları ile dolu 90 dakikanın ardından Sky Sport İtalya'ya verdiği demeçte şu yorumu yaptı:

"Sınırlı bir takım olduğumuz gerçeğini asla gizlemedim. Bir takımı temsil eden 13 oyuncumuz var, diğerleri farklı bir seviyede.

"En azından şu andan itibaren olumlu olan şey, kimsenin bana neden hep aynı oyuncuları kullandığımı sormayacak olması."

Roma, bu hafta sonu ligde Napoli'ye konuk olacak ve Mourinho, takımının iyi bir sonuçla geri döneceğinden emin.

"As takımımız iyi oynuyor ve doğru zihniyete sahip. Pazar günü de bu zihniyetle oynayacağız.

"6-1'lik mağlubiyetten önce bazı şeyleri özelde söylemiştik. Bu sonuç bana bunu kamuoyu önünde söyletmeyecek.

"İç sorunlarımızın reklamını yapmadan o konuları özel olarak söylemeye devam edeceğim."

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