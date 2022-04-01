Dünya futbolunda bir döneme damgasını vuran Brezilyalı efsane oyuncu Ronaldinho, PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kylian Mbappe'nin durumunu değerlendirdi.

Bir dönem PSG forması da giyen Ronaldinho, Fransız oyuncunun takımda kalmayı da tercih edebileceğini ancak kararı kendisinin vereceğini söyledi.

Ne söylendi?

RMC Sport'a konuşan Ronaldinho, Mbappe'nin her takımda oynayabilecek yeteneğe sahip olduğunu belirtti:

"Mbappe'yi seviyorum ve gerçekten de harika bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.

"Maç izlemek istememizi sağlayan büyük bir yetenek. Geleceği hakkında ne yapacağına dair bir fikrim ise yok. Kararı verecek kişinin kendisi olacağı çok açık.

"Bana göre PSG'de kalabilir. PSG Mbappe'nin hedeflerini gerçekleştirebilmesi için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip ama sahip olduğu tekniğiyle dünyanın her takımında oynayabileceği de ortada. Güçlü, top sürme konusunda iyi ve mükemmel bir hıza sahip.

"Eski takım arkadaşım Nicolas Anelka'ya çok benzediğini düşünüyorum"

Avrupa'ya PSG için gelmişti

Avrupa'da ilk olarak PSG forması giyen Ronaldinho, 2001-2003 yılları arasında oynadığı Fransız ekibinde 55 maça çıkarken, 17 gol atmıştı. Kariyerinin zirvesine Barcelona'da çıkan Ronaldinho, PSG'de oynadığı dönemde bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Nicolas Anelka ile birlikte aynı takımda yer almıştı.

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