Ronaldinho'dan Kylian Mbappe'ye Real Madrid tavsiyesi

Barcelona'nın ve PSG'nin efsane oyuncusu Ronaldinho, sezon sonunda bitecek olan kontratını henüz yenilemeyen ve Real Madrid'e transfer olacağı iddiaları her geçen gün artan Kylian Mbappe'nin durumunu değerlendirdi.

Brezilyalı eski futbolcu Mbappe'nin PSG'dek almasının kariyeri için en doğru tercih olacağını söyledi.

Ronaldinho ne söyledi?

2001-2003 yılları arasında PSG forması giyen Ronaldinho, PSG'nin YouTube kanalına yaptığı açıklamada dünyadaki tüm oyuncuların PSG forması giymek istediğini söyledi:

"Mbappe'nin uzun bir süre burada kalacağını düşünüyorum çünkü PSG herkesin oynamak istediği bir takım.

"Mbappe çok genç ve buna rağmen şimdiden çok büyük başarılara imza attı. PSG bugün dünya futbolunun en iyi takımlarından biri.

"Mbappe kariyerindeki Şampiyonlar Ligi kupası eksiğini burada tamamlarsa bu harika olur."

Real Madrid'i istiyordu

Yaz transfer döneminin son gününde Real Madrid'den teklif alan Mbappe, PSG'nin bu teklifi reddetmesine rağmen İspanyol ekibine transfer olmak istediğini açıklamıştı.

Yıldız oyuncu buna rağmen geçtiğimiz günlerde Amazon Prime'a verdiği röportajda PSG'de kalmaktan mutluluk duyacağını belirterek, kafaları karıştırmıştı.

Bu sezon PSG'nin skor gücünü çeken isim olan 23 yaşındaki oyuncu bütün kulvarlarda oynadığı 24 karşılaşmaya 15 gol ve 12 asist sığdırmıştı.

Geçen sezonu 42 golle tamamlayan Mbappe, Fransa Milli Takımı'nın EURO 2020'den elenmesine neden olan penaltıyı kullanmış ve turnuvada büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı.

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