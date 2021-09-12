Romelu Lukaku gol sevincine tövbe etti

Sezona fırtına gibi giren Belçikalı, Aston Villa’ya attığı golü kutlarken ilginç bir kaza yaşamıştı.

Chelsea’nin yeni transferi Romelu Lukaku, takımının Aston Villa’yı 3-0 yendiği maçta iki gol atarak yıldızlaşmıştı.

Londra ekibindeki ikinci dönemini Arsenal ağlarına gönderdiği golle açan Lukaku, Liverpool maçını boş geçmişti. Yıldız golcü, Stamford Bridge’teki ilk golünü Aston Villa ağlarına gönderdi.

Golün ardından sevincini dizleri üzerinde kayarak yaşamak isteyen Lukaku çimlere takılıp sakatlanmaktan son anda kurtuldu.

Ne söyledi?

Maçın ardından sosyal medyada bir paylaşım yapan Lukaku bundan sonra gollerini farklı bir şekilde kutlayacağını söyledi.

“Dünün ardından artık dizlerimin üstünde kaymak yok...”

Hazard da aynı sözü vermişti

Belçikalı oyuncunun sözünü tutup tutmayacağını önümüzdeki maçlarda göreceğiz. Ama Lukaku, bu sözü veren ilk Chelsea oyuncusu değil.

Şu anda Real Madrid forması giyen Eden Hazard, Chelsea için tek döktüğü dönemde Stamford Bridge’teki imza hareketlerinden biri olan kayarak gol sevincini bırakma kararı almıştı.

2018’de kulübün resmi Twitter sayfasından bir mesaj paylaşan Hazard, dizindeki yara izlerini göstererek bu sevince neden son verdiğini açıklamıştı.

There will be no more knee slides from @HazardEden10... 😔 pic.twitter.com/WclFdINcak — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 4, 2018

Tuchel için sorun yok

Lukaku gollerine hız kesmeden devam ettiği sürece, Thomas Tuchel’in kutlama biçimine aldırış etmeyeceği kesin.

28 yaşındaki santrafor, büyük bir hayal kırıklığıyla noktalanan ilk Chelsea macerasını şimdiden unutturmayı başardı.

Lukaku, Premier Lig’de zirveyi hedefleyen ve Şampiyonlar Ligi’nde unvanını korumak isteyen Chelsea’nin en büyük kozu olacak.

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