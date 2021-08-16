YORUM | Galatasaray'ın Giresunspor maçında dikkat çeken beş detay

Galatasaray'ın Giresunspor ile oynadığı sezonun ilk karşılaşmasında sarı kırmızılıların öne çıkan yönlerini bir araya getirdik.

Galatasaray sezonun ilk karşılaşmasında Giresun deplasmanına konuk oldu. Çotanak Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan Galatasaray 31. dakikada Diagne ve 45+2. dakikada Cicaldau'nun attığı gollerle 2-0 galip ayrıldı.

İşte maçın dikkat çeken noktaları:

Cicaldau ilk kez

Galatasaray'ın Craiova takımından yeni transferi Alexandru Cicaldau ilk kez sarı kırmızılı formayı giydi. Orta sahada gösterişsiz oyununun yanı sıra Berkan ve Taylan ile uyumu dikkat çeken Rumen oyuncu 45+2. dakikada, kazanılan penaltıyı gole çevirdi.

Galatsaray'ın fiziksel üstünlüğü

Maçın başlarında özellikle oyun kurulumunda sıkıntı yaşayan ve top kayıpları yapan Galatasaraylı oyuncular, oyunun ilerleyen dakikalarında fiziksel üstünlükleriyle birçok ikili mücadeleden galip ayrıldılar. Özellikle savunma hattının ve ileride Diagne'nin fiziki gücü Giresunsporlu oyuncuları birçok pozisyonda zorladı. Galatasaray'ın kazandığı iki penaltı da bu fiziksel üstünlüğün bir sonucuydu.

Diagne'nin yükselen formu

Premier Lig tecrübesinin üzerinde olumlu etki bıraktığı görülen Mbaye Diagne, St.Johnston deplasmanının ardından Giresun deplasmanında da golünü attı. Gücü ve dinamizmiyle dikkat çeken oyuncu maç boyunca sık sık karşılaştığı Alexis Perez'e büyük üstünlük kurdu.

İlk yarım saatteki top kayıpları ve Taylan'ın formsuzluğu

Galatasaray orta sahası ilk yarım saatte çok fazla top kaybı yaşadı. Özellikle Taylan Antalyalı ilk golün öncesinde savunma ardına attığı pasın dışında etkisiz bir maç çıkardı. Taylan o bölümde 4 kritik top kaybı yaptı ve 66 dakika sahada kaldı.

Marcao'nun Kerem'e uyguladığı şiddet

Maçın önüne geçen ve bir detayda değil, ayrıca değerlendirilmesi gereken olay ise Marcao'nun takım arkadaşı Kerem'e uyguladığı şiddet oldu. Karşılaşmanın 62. dakikasında kendi yarı alanından koşarak gelen Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’nun üzerine yürüdü. Arkadaşına önce kafasıyla vuran ardından yumruk atan Marcao’yu hakem kırmızı kartla oyundan attı.