Inter’deki sözleşmesini tamamlayan ve Chelsea’ye dönen yıldız oyuncunun bir sonraki adresi bir başka Milano devi olabilir.

Bonservisi Chelsea’de olmasına rağmen geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Inter’de geçiren Belçikalı golcü Romelu Lukaku kariyerini Avrupa’da sürdürmeye devam edecek. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’ya konuşan Lukaku’nun temsilcileri yıldız oyuncunun Avrupa’da kalmak istediğini ve bu doğrultuda Suudi Arabistan’dan gelen teklifleri geri çevirdiğini ifade etti.

Bu sezon Inter formasıyla 37 maça çıkan ve 14 gol atan Lukaku, takım arkadaşlarına yedi kez de gol pası vermişti.

Milan'a transfer olabilir

Inter’in ezeli rakibi AC Milan’a transfer olacağı söylentileri de bulunan Lukaku, bir dönem Manchester United forması da giymiş ancak beklentileri bir türlü karşılayamamıştı. Lukaku Şampiyonlar Ligi finalinde yakın mesafeden kaçırdığı golle akıllarda kalmıştı.

Inter’in Antonio Conte yönetiminde kazandığı Serie A şampiyonluğunda önemli bir rol oynayan yıldız oyuncu, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’dan cazip bir teklif alsa da bu transfer gerçekleşmemişti. Belçika Milli Takımı’nın da vazgeçilmezleri arasında yer alan 30 yaşındaki oyuncu, EURO 2024 Elemeleri’nde oynadığı üç maçta altı gol atmayı başarmıştı.